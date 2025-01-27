Говорил ли Буданов об угрозе существованию Украины: нардепы и ГУР расставили точки над "і"

Информация о том, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов якобы заявил об угрозе существованию Украины в случае отсутствия переговоров до лета, является недостоверной. На самом деле он говорил об опасности для фронта и других проблемах, если текущая ситуация останется без изменений.

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В частности, некоторые СМИ со ссылкой на источники распространили якобы цитату Буданова из закрытого, с грифом тайно, заседания Верховной Рады. Однако она не соответствует действительности, говорится в официальном сообщении ГУР, обнародованном 27 января.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов", – заявили в ГУР.

В разведке также подчеркнули: распространение каких-либо сообщений о том, что якобы обсуждается на закрытых официальных совещаниях с участием военно-политического руководства Украины, вредит безопасности государства и используется врагом в его интересах.

"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость – война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства. Держим строй!" – резюмировали в ГУР.

Кроме того, информацию о неправдивости распространенной в СМИ информации подтвердил участвовавший в упомянутом заседании народный депутат Алексей Гончаренко.

"По встрече в Раде, на которой Буданов сказал, о том, что Украины может не стать. Он так не говорил. Он сказал, что если ничего не изменить, то фронт может сыпаться и будут проблемы", – написал нардеп в своем Telegram- канале.

Как написали некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники, недавно в парламенте состоялась закрытая встреча, на которую было приглашено командование Сил обороны.

На этой встрече Буданова, выступавшего с докладом, спросили, "сколько времени у нас еще есть".

Тогда, как утверждал один из участников встречи, руководитель ГУР якобы сказал, что "могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", если "к лету не будет серьезных переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прекращения помощи со стороны США, Украина будет вынуждена увеличивать армию, поскольку одной поддержки Европы будет недостаточно.

Тем временем в британской газете The Times спрогнозировали четыре сценария завершения войны РФ против Украины. По мнению аналитиков, решающим в этом будет влияние нового президента США Дональда Трампа.

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