«Боюсь, что резонанс приведет к косметическим изменениям»: отец молодого человека, которого убил водитель в Киеве, обратился к Зеленскому

Отец 12-летнего Григория Глушича Алексей обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после смертельного ДТП в Киеве, в результате которого погиб его сын. Во время пресс-конференции он заявил, что опасается ограничения реформ лишь формальными решениями вместо реальных изменений в сфере безопасности дорожного движения.

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Свою позицию семья озвучила во время открытого общения с журналистами после трагедии, которая произошла 5 июня в Соломенском районе столицы. Трансляция состоялась на Youtube в пресс-центре Укринформа.

Алексей Глушич подчеркнул, что нынешнее внимание общества к аварии должно привести к конкретным законодательным решениям. По его словам, "Я очень боюсь, что нынешний резонанс приведет к косметическим изменениям. Так не должно быть".

Призыв к изменениям

По мнению семьи погибшего мальчика, трагедия не была случайностью, а стала следствием несовершенства действующего законодательства. Именно поэтому близкие Григория вместе с неравнодушными гражданами и специалистами по безопасности дорожного движения подготовили петицию с предложениями по изменениям.

Впрочем, документ не был зарегистрирован в системе электронных петиций. Как пояснили авторы обращения, они получили ответ с рекомендацией адресовать инициативу Кабинету Министров. Семья не согласна с таким подходом, поскольку, по их словам, затронутые вопросы касаются не только правительства, но и других государственных институтов.

"Это не совсем адекватно, потому что в петиции речь идет не только о Кабмине, но и о различных органах власти. Мы очень хотим изменений в законодательстве, общественном договоре, чтобы такое не могло случиться ни с кем, никогда", — – сказал Алексей Глушич.

Обращение к президенту

Во время выступления отец погибшего парня напрямую обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Он заявил, что ответственность за запуск необходимых изменений лежит на всей государственной системе, а не только на отдельных ведомствах.

Алексей Глушич подчеркнул, что простое повышение штрафов не решит проблему. По его словам, речь идет о комплексных изменениях, которые должны охватить законодательство, контроль за соблюдением правил и общие подходы к безопасности на дорогах.

"Господин Президент, это ваша ответственность. Вы глава государства, и все органы власти должны быть задействованы. Повысить штрафы и – — это недостаточная мера. Это не даст нужного нам результата. Это системные изменения. Если через неделю после нашей трагедии оказалось, что законопроекты существуют, общественные организации работают, то чем занимаются органы власти?" — –, — сказал он.

Мать парня Александра Терлецкая добавила, что семья готова доработать текст петиции и подать ее повторно. Она отметила, что во время прощания с Григорием многие люди говорили о том, насколько сильный отклик вызвала его история среди знакомых и незнакомых людей.

"Мы готовы доработать петицию и подать ее снова, чтобы больше никто не столкнулся с тем горем, которое теперь будет с нами всегда", — – сказала она.

Личный опыт

Алексей Глушич также привел пример из собственной жизни после возвращения в Киев с военной службы. По его словам, только за последнее время он шесть раз пользовался услугами такси и каждый раз сталкивался с нарушениями правил дорожного движения.

Отец погибшего подростка рассказал, что часть водителей агрессивно реагировала на замечания относительно опасного поведения на дороге. Он отметил, что его личная история потери ребенка часто становилась единственным аргументом, который заставлял собеседников прекратить спор.

"Некоторые агрессивно реагировали на замечания. И только мой взгляд отца, потерявшего ребенка, удерживал их от продолжения дискуссии", — – сказал он.

5 июня Григорий Глушич погиб в ДТП в Соломенском районе Киева. Парень стал одним из четырех погибших в результате аварии, которая произошла после того, как водитель, по данным следствия, превысил скорость и въехал в подземный переход.

Смертельная авария

5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского автомобиль врезался в подземный переход. Водитель, по предварительным данным, превысил скорость и не справился с управлением. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а проживает в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области. Мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована в Херсонской области. Впоследствии стало известно, что правоохранители зафиксировали почти 40 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителем автомобиля Mercedes, который 5 июня сбил насмерть четырех человек в Киеве. Из них 18 — в период с 20 –.

Среди четырех погибших в ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня двое были сотрудниками Национальной полиции Украины. Это старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 9 июня, простились с воспитательницей детского сада Ириной Лазаревой, которая погибла в результате страшного ДТП в Соломенском районе 5 июня. У нее остались сын и родители.

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