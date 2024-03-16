'Борщовый' Дмитрий Темкин: голливудский композитор украинского происхождения, 22 раза номинировавшийся на 'Оскар'

Друзья называли его просто "Дими", а весь мир знает его под именем Дмитрий Темкин. Сегодня он занимает почетное место в списке самых успешных и продуктивных композиторов в истории американского кино. Он писал музыку для фильмов Говарда Хоукса, Стэнли Крамера и был другом Альфреда Хичкока, с которым сотрудничал четыре раза.

Всего же он написал саундтреки к 160 голливудским фильмам, 22 раза он номинировался на главную кинопремию – "Оскар" – и был четыре раза удостоен заветной статуэтки: две за вестерн "Ровно в полдень" и по одному за "Высокий и могучий" и "Старик и море". В годы Второй мировой войны Темкин написал музыку к 12 документальным фильмам, посвященным событиям на фронте, за что удостоился награды от министерства обороны США. Также был дважды награжден французским Орденом почетного легиона и Крестом кавалера Ордена Изабеллы Католической.

Произведения Темкина звучат и в современном кинематографе – Квентин Тарантино в своей картине "Бесславные ублюдки" использовал тему, которую он написал для фильма Джона Уэйна "Форт Аламо". Его музыку можно услышать даже в советском кино – в сериале "Семнадцать мгновений весны" – в сцене, в которой немецкие зрители смотрят американский фильм. Написанные им песни исполняли Барбара Стрейзанд, Нина Симон и Дэвид Боуи.

Музыкальный мальчик из Кременчуга

Дмитрий Зиновьевич Темкин родился 10 мая 1894 года в Кременчуге Полтавской губернии (сейчас город входит в состав Полтавской области) в еврейской семье: его мать Мария, урожденная Тартаковская, была пианисткой и педагогом, отец Зиновий – известным врачом, а дядя – раввин Владимир Темкин – первым президентом Всемирного сионистского союза.

Музыку мальчик полюбил благодаря матери: домашнее обучение оказалось настолько успешным, что уже в тринадцать лет Дмитрий стал студентом консерватории в Санкт-Петербурге. Темкин очень быстро начал сам работать, чтобы заплатить за еду и аренду комнаты, в которой жил. Получив известность как пианист-виртуоз, он стал аккомпаниатором балерины Тамары Карсавиной и актера-комика Макса Линдера, которым аккомпанировал во время их выступлений. Он также работал тапером в кинотеатрах, играя во время демонстрации немых лент.

Революция…

Сначала – вследствие октябрьской революции – рухнула страна, в которой жил Темкин, а затем и его семья: отец, женившись вторично, переехал сначала в Берлин, а затем и в Париж. Поначалу Дмитрий еще пытался наладить свою жизнь при новой власти, он даже был организатором масштабных музыкально-театральных представлений – например, таких как "Штурм Зимнего дворца", в котором были задействованы тысячи исполнителей: актеров, музыкантов, артистов балета. Однако встроиться в новую жизнь музыкант не смог и принял решение эмигрировать в Европу – пока это еще было возможно.

…и эмиграция

Первым его пристанищем стал Берлин, в котором в то время жил его отец, сотрудничавший с известным немецким биохимиком Паулем Эрлихом. По воспоминаниям самого музыканта, которыми он впоследствии делился в интервью, в то время у него не было даже приличного костюма. Тот, в котором он уехал из Петрограда, был пошит из двух занавесок, а его ярко-зеленый цвет выделял Темкина из любой толпы, что ужасно его расстраивало: "Я чувствовал себя клоуном", – жаловался он.

Немецкий и французский языки Темкин знал в совершенстве, поэтому проблем с ассимиляцией у него не возникло. В столице Германии он брал уроки музыки у знаменитого итальянского Ферруччо Бузони. Также Темкин выступал с концертами – как сольно, так и в дуэте с соседом по комнате, пианистом Майклом Каритоном – и писал как классическую, так и популярную музыку. Тогда же Дмитрий познакомился и подружился с Федором Шаляпиным, который много рассказывал ему о Соединенных Штатах, где высоко ценят европейских музыкантов, оплачивая их труд по самому высокому разряду. Вскоре Темкин и Каритон получили приглашение от владельца театра на Бродвее Мориса Геста приехать в Нью-Йорк на гастроли – так в 1925 году Дмитрий оказался в США.

Переезд в Нью-Йорк

В Нью-Йорке, где Темкин и Каритон выступали с балетной труппой Альбертины Раш, пути друзей-музыкантов разошлись. Отношения между Альбертиной и Дмитрием очень скоро из профессиональных превратились в личные, и он, став руководителем балетного коллектива из 30 танцоров, отправился с ним в гастрольный тур по Америке. Именно в это время сформировалась творческая манера Темкина как автора музыки для кино – благодаря близкому знакомству с балетом движения актеров на экране он с тех пор всегда воспринимал как танец на сцене.

Однако полностью посвящать себя написанию музыки он пока не спешил, продолжая успешно выступать с концертами. Причем, Темкин покорял публику не только в США, но и в Европе – в 1928 году они с Альбертиной приехали в Париж, где музыкант выступал в Гранд Опера.

"Борьба за достоинство"

Дебют Темкина в Голливуде состоялся в 1929 году, когда студия Metro-Goldwyn-Mayer предложила ему контракт на написание саундтреков к пяти кинофильмам. Одновременно его жена Альбертина Раш стала ассистентом хореографа в нескольких музыкальных проектах – Дмитрий писал музыку и для ее проектов, успевая при этом сочинять песни и давать концерты, которые пользовались большой популярностью.

Очень быстро закулисные голливудские интриги, с которыми столкнулся Темкин, отбили у него всякое желание работать в штате какой-либо из киностудий. Он даже хотел совсем расстаться с кино, посвятив себя театру, но поставленный им на Бродвее музыкальный спектакль провалился. Темкин вернулся в Голливуд, но в качестве фрилансера – отныне он мог самостоятельно выбирать фильмы, над которыми он хочет работать, и отказываться от тех, которые ему не нравились. Более того, можно сказать, что он совершил своеобразную революцию в Голливуде, которая позволила защитить права композиторов, пишущих для кино. Единовременный контракт, который он составил, работая над первым кинофильмом в качестве свободного музыканта, копировали его последователи – его условия были выгодными для них. Сам Темкин называл свою победу над чиновниками от кино – "борьбой за достоинство – не только композитора, но и всех художников, ответственных за картину".

"Тема оргазма"

Темкин с одинаковым чувством стиля и, как следствие, успехом писал музыку для фильмов всех жанров – от хоррора и детектива до драмы и приключений. Казалось, композитор может выразить посредством музыки любую тему, и иллюстрацией к этому утверждению может стать история, которая произошла с Темкиным, когда он работал со знаменитым голливудским сценаристом и продюсером Дэвидом Селзником. Для своего фильма "Дуэль под солнцем" он попросил композитора написать… тему оргазма. Над первым вариантом композиции, в записи которого приняли участие 40 барабанщиков, он работал больше месяца, но Селзник его отверг, сказав: "Грависов, но это не оргазм!" Темкин потратил еще месяц на создание второго варианта, финалом которого стало пения хора в сто голосов, но вердикт продюсера был прежним: "Это не оргазм! У меня он не такой". Ответ композитора вошел в историю кинематографа. "Не знаю, какой у вас оргазм, но у меня он именно такой!" – сказал он, после чего его музыка была принята без каких-либо замечаний, уточнений и доработок.

"Борщовый" Темкин

Композитор никогда не скрывал того, что его родиной является Украина – зная об этом, его голливудские друзья называли его "борщовым". Восторгался Темкин и украинскими женщинами, уверяя своих собеседников, что у них очень красивые ноги: "Нигде в мире я больше таких не видел. В детстве я долго мог на них смотреть, хотя мне и было стыдно за это". Но самое главное, что, по словам самого Темкина, дала ему родная земля, это феноменальная музыкальность – именно она сделала из пианиста-виртуоза незаурядного композитора. Музыковеды, изучающие его произведения, находят, что его американские композиции тесно переплетены с украинскими музыкальными традициями, восходящими еще к эпохе запорожского казачества.

Последние годы и память

Потеряв жену Альбертину Раш, которой не стало в 1967 году, Темкин переехал в Лондон, где в 1972 году женился на английской аристократке Оливии Синтии Пэтч. Супруги жили на два дома – в Лондоне и Париже, его любимым занятием в это время – впрочем, как и всегда – была игра на фортепиано, ему он посвящал большую часть своего времени. Неожиданно для самого себя Темкин выступил в качестве продюсера знаменитого фильма Джея Ли Томпсона "Золото Маккены" с Грегори Пеком и Омаром Шарифом в главных ролях, а последней работой в кино стал фильм советского режиссера Игоря Таланкина "Чайковский", благодаря которому он, хоть и незадолго до смерти, смог побывать на родине. За него он тоже был номинирован на "Оскар" в номинации "Лучшая адаптация музыкальной темы".

Композитора не стало 11 ноября 1979 года. Он похоронен на кладбище Мемориального парка Форест-Лоун в Калифорнии. В 1984 году вышла монография "Дмитрий Темкин. Портрет", которую написал композитор Карл Палмер. В 1993 году Почтовая служба Соединённых Штатов в честь величайших композиторов Голливуда выпустила серию из шести марок "Легенды американской музыки", одна из которых была посвящена Темкину. В родном городе композитора, Кременчуге, его именем назвали переулок.