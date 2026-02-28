'Боролся за будущее сыночка': на войне погиб Герой из Прикарпатья. Фото

17 февраля 2026 года на Добропольском направлении Донецкой области погиб младший сержант Владимир Гунчак из Прикарпатья. Воин выполнял боевое задание и погиб в результате попадания вражеского дрона.

О потере сообщил Рогатинский городской совет на своей странице в Facebook. В общине отметили, что защитник был одним из бойцов подразделения Птицы Мадьяра и мужественно защищал Украину.

В сообщении отметили: Владимир отдал жизнь, защищая будущее своего ребенка и своей страны.

Путь воина

Владимир Гунчак родился 15 февраля 1995 года в селе Лучинцы на Рогатинщине. Учился в местной школе, со временем получил специальность электрослесаря по ремонту торгового оборудования в Бурштынском торгово-экономическом колледже. Работал в ООО Укрлесэкспорт, создал семью, воспитывал сына.

С 2017 года мужчина работал электромонтером воздушных линий в компании STRUCTUM. До начала полномасштабной войны он не имел отношения к военной службе. Однако после деоккупации Бучи, Гостомеля и Ирпеня, куда поехал по рабочим делам, решил стать в ряды защитников. 29 июня 2022 года он вступил в армию.

После подготовки в учебном центре в Старичах и в Великобритании Владимир стал морским пехотинцем 35 отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Впоследствии его перевели в подразделение Птицы Мадьяра. Он овладел авиаразведкой, работой с FPV-дронами, выполнял боевые задачи на Херсонском и Донецком направлениях.

Обстоятельства гибели

17 февраля 2026 года военный находился на позициях на Добропольском направлении. Во время выполнения задания в его расчет попал вражеский дрон. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

За службу Владимир Гунчак получил ряд наград. 5 января 2023 года его наградили почетным нагрудным знаком Стальной крест, 19 октября 2024 года – Золотым крестом, а 10 ноября 2025 года – отличием министра обороны Украины Крест Доблести.

В конце декабря 2025 года боец приезжал в короткий отпуск к семье. 30 декабря он отметил день рождения пятилетнего сына. Это была их последняя встреча.

В громаде выразили соболезнования родным, близким и собратьям павшего воина. О дате и времени прощания с защитником сообщат дополнительно.

