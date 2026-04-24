Большинство удерживалось на территории Чечни: в Коордштабе назвали главную особенность сегодняшнего обмена пленными

Украина и Россия в пятницу, 24 апреля, провели новый обмен военнопленными в формате 193 на 193. Мероприятие стало продолжением Пасхального обмена и реализации соответствующих договоренностей, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Особенность этого обмена в том, что домой вернули ребят 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями. Большинство освобожденных агрессоры удерживали в Чечне, отметили в Коордштабе.

"Против части из освобожденных были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций", – добавили в организации и показали соответствующие фотографии.

Кто был освобожден

Среди освобожденных из плена военнослужащих – представители ВСУ, в частности большое количество десантников. Также домой возвращаются бойцы Военно-Морских Сил, ТрО, Национальной гвардии Украины, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Кроме солдат и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров. Освобожденные военнослужащие защищали нашу страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.

Самому молодому из освобожденных сегодня всего 24 года, в плен он попал на Донецком направлении в 2023 году. Самому старшему освобожденному защитнику уже 60 лет.

Что будет дальше

Двое из числа освобожденных именно сегодня будут праздновать свой день рождения – уже на родной земле.

В Коордштабе заверили, что все освобожденные пройдут полный медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации. Безусловно, также все получат предусмотренные государством выплаты.

"Украина обеспечит реинтеграцию всех Героев в общество после длительной изоляции", – пообещали в Коордштабе.

Что предшествовало

Напомним: предыдущий обмен пленными состоялся 11 апреля. В тот день домой вернулись 175 защитников и 7 гражданских. Более половины освобожденных тогда военных попали в плен во время обороны Мариуполя.

По словам представителя ГУР и заместителя председателя Коордштаба Андрея Юсова, в рамках того обмена Украина надеялась вернуть больше своих граждан, однако россияне отвергли почти все гуманитарные инициативы нашей стороны.

OBOZ.UA ведет списки тех, кто вернулся из российского плена.

