Больше года считался пропавшим без вести: подтвердилась гибель на Донетчине военного Николая Кобута с Калущины. Фото

На войне против российских оккупантов 6 ноября 2024 года погиб защитник Украины Николай Кобута. Более 1 года и 2 месяца родные не знали, что с ним, – воин считался пропавшим без вести.

Видео дня

Калушский городской совет (Ивано-Франковская область) 21 января 2026-го подтвердил трагическую новость. Пресс-служба в Facebook сообщила, что солдат вернется домой на щите.

Молодой военнослужащий погиб на востоке Украины

Кобута Николай Васильевич (позывной "Бурбон"), 1997 года рождения, проживал на Ивано-Франковщине. 9 августа 2024-го был призван на военную службу.

"Самоотверженно служил наводчиком аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ. Боец принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации", – отметили в горсовете.

По информации соцсетей, он был солдатом 1-го аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины.

Последний бой Кобута принял в Донецкой области (в районе села Антоновка на Покровском направлении).

Ему навеки осталось 26 лет. "Громада в скорби склоняет головы перед светлой памятью павшего Воина. Искренние соболезнования его родным и близким", – написали представители мэрии Калуша.

Как писал OBOZ.UA:

– На войне с РФ погиб военный, фотокорреспондент газеты "Рідний край" Владимир Синийчук с Полтавщины. Его сердце перестало биться в Донецкой области 4 января 2026 года.

– Ранее результаты ДНК-экспертизы подтвердили гибель 24-летнего воина Петра Дячко из города Сарны Ривненской области. Долгое время защитник считался без вести пропавшим. Выяснилось, что он пал в бою в Бахмутском районе Донетчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!