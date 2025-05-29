"Больница превращается в приемную морга": что происходит с медициной на оккупированных территориях

Жители временно оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в лучшем случае сейчас могут получить разве что минимальную медицинскую помощь. В регионах – жесточайший дефицит врачей, что уже была вынуждена признать и оккупационная власть. Но несмотря на усилия по привлечению медиков, в том числе и из России, это не увенчалось успехом.

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Врачебные десанты

За более чем три года полномасштабной войны на оккупированной территории Украины побывало много российских медиков. Сначала приезжали так называемые добровольцы: на работе брали отпуск и ехали, например, на Донбасс.

К концу 2022 года российских врачей начали отправлять организованно уже в командировки и доплачивать за работу в зоне боевых действий. Максимальная доплата – 100 тысяч рублей (по среднему банковскому курсу это около 30 тыс. грн), но ее обычно получали оперирующие врачи и, конечно же, исключительно за лечение своих соотечественников-оккупантов.

Врачебные десанты продолжаются до сих пор. И несмотря на усилия российских властей, заманить на оккупированную территорию медиков из РФ на длительный срок удается ну очень редко.

"Тут, как говорится, ожидания и реальность абсолютно не совпадают. Разговаривала однажды с женщиной-врачом из РФ, так та плакалась, что в таких условиях невозможно жить: практически без отопления и с холодной водой по графику. И ведь это в областном центре, в Донецке. Что уж говорить о периферии. Также она рассказала, что не может привыкнуть к звукам взрывов, ее аж трусит. Когда я ей задала вопрос, зачем же она приехала сюда, ответила, что их горздрав отправил в обязательном порядке", – поделилась с OBOZ.UA жительница оккупированного города.

Чаще всего российские врачи приезжают на месяц. И больше не возвращаются. Но есть и исключения. Остаются не из-за "патриотизма" или желания спасать жизни, а чтобы... обелить себя. Например, на оккупированную часть Украины часто едут попавшиеся на взятках в России медики или же допустившие врачебную ошибку, которая привела к смерти пациента.

И лечат, и калечат

Мнение о работающих в оккупации медиках у местных жителей очень неоднозначное. С одной стороны, их боготворят, потому что те все же спасают жизни, с другой – чуть ли не проклинают.

"Больше ценят, конечно же, своих врачей, местных. Но только тех, кто еще до 2014 года заслужил свой авторитет. В Донецке были отличные клиники и врачи – настоящие специалисты. Но многие из лучших уехали от войны. Остались или те, кто уже в возрасте, или такой себе середнячок", – объяснила дончанка.

По ее словам, хуже всего обстоят дела с молодым пополнением. Учеба в местном медуниверситете (нелегальном, так как ДНМУ переехал на свободную территорию) с начала российской оккупации вроде как шла, но это был заработок руководства "ВУЗа" и гауляйтеров. Не хватало преподавателей, научных сотрудников, да и обучение проводилось дистанционно.

"Но как можно при таких условиях подготовить врача? Это невозможно. И к таким так называемым спасителям я на прием точно не пойду", – рассказала дончанка, в прошлом работавшая в местном ожоговом центре.

По ее словам, уже не редкость, что прямо во время приема эти недоврачи ищут подсказки в интернете даже в легких, терапевтических случаях. Что касается хирургии – то даже представить страшно.

"По словам моей бывшей коллеги, процент успешных операций на критично низком уровне", – утверждает дончанка.

В социальных сетях жители оккупированных населенных пунктов постоянно обсуждают то, что творится в больницах.

"Складывается впечатление, что больница превращается в приемное отделение морга", – написала еще одна жительница Донецка.

Еще хуже ситуация с медпомощью в оккупированном Мариуполе. Тут просто критичная нехватка врачей. Только один пример "заботы" российских захватчиков о местных жителях: даже в педиатрии больницы №8 практически некому принимать больных детей. Они по 5-6 дней не могут получить помощь.

Что касается зарплат, то они точно не способствуют желанию медиков ехать туда. Например, в Мариуполе врач-нейрохирург имеет оклад в 27 тыс. руб. (по среднебанковскому курсу это чуть более 8 тысяч грн), стоматолог и того меньше — 22 тыс. руб. (6,6 тыс. грн). В среднем же по "ДНР" зарплата молодого врача составляет... 16 тыс. руб. (4800 грн).

Очень плохо обстоят дела и с кардиологической помощью. Дошло уже до того, что из Донецка в Мариуполь на день отправляют машину с медиками и аппаратурой, чтобы сделать местным жителям банальную кардиограмму.

Такая же ситуация и на оккупированной части Запорожской области. Например, из-за кадрового голода в Бердянске на базе медицинского колледжа "власти" (неслыханное дело!) провели ярмарку вакансий: 23 медучреждения региона активно искали потенциальных работников. Но это не особо помогло.

В то, что ситуация с медициной изменится к лучшему, в оккупации уже не верит никто. Даже те, кто яро "топил" за Россию.