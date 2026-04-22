Более 200 медийщиков на украинско-шведском форуме призвали мир поддержать прифронтовые

Киев, 21 апреля 2026 года – Участники украинско-шведского онлайн-форума прифронтовой прессы, который объединил более 200 журналистов, редакторов и медиаэкспертов из Украины и Швеции, приняли совместную резолюцию с призывом к международному сообществу усилить поддержку локальных медиа, работающих в зонах боевых действий, и рассматривать их как часть критической информационной инфраструктуры.

Форум организовали Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и Ассоциация издателей шведских медиа (Tidningsutgivarna, TU).

По итогам мероприятия участники отметили, что прифронтовые медиа играют ключевую роль в обеспечении доступа к проверенной информации, поддержании связи в общинах и противодействии дезинформации в условиях войны.

Форум состоялся в рамках совместной программы НСЖУ и TU Frontline Press, которая поддерживает работу 25 прифронтовых газет в семи областях Украины. Несмотря на обстрелы, отключение электроэнергии и разрушение редакций, ни одно из этих изданий не прекратило выход.

В то же время, по словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, около трети редакций – участниц программы – без международной поддержки были бы вынуждены существенно сократить выпуск или прекратить работу.

"Когда разрушается электричество, люди остаются без света – и мы восстанавливаем энергетику. Когда разрушается больница, люди не могут получить помощь – и мы восстанавливаем медицину. Но когда исчезает местная журналистика, люди остаются без правды, без информации и без связи с миром", – отметил Томиленко.

Президент Ассоциации издателей шведских медиа Йохан Тауберт подчеркнул, что поддержка локальной журналистики является принципиальной для демократических обществ, особенно во время войны.

"Независимая местная журналистика дает людям надежную информацию, четкий контекст и понимание того, что происходит рядом. Она также помогает сохранять чувство нормальности и человеческое достоинство даже в самых сложных условиях", – сказал Тауберт.

Старший советник Bonnier News и соучредитель Ukrainian Media Fund Томас Маттссон заявил, что нордические страны рассматривают поддержку Украины как долгосрочное обязательство.

"Мы будем поддерживать украинские медиа и после завершения войны. Это часть более широкого понимания безопасности и демократии в Европе", – отметил он.

С приветственным словом от Правительства Украины выступил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко, который назвал прифронтовую прессу "частью фронта" и сообщил о подготовке предложений по внедрению отдельной государственной программы поддержки местных медиа.

Во время форума редакторы прифронтовых газет представили практические кейсы работы в условиях войны – в частности из Харьковской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской областей и Херсонщины. Речь шла о работе без постоянных редакций, под обстрелами, в условиях постоянной угрозы дроновых атак, а также о новых форматах сотрудничества между редакциями и поддержке аудиторий в прифронтовых громадах.

Отдельно участники отметили примеры журналистской солидарности, которые позволили сохранить выпуск отдельных газет, в частности через объединение редакций и поддержку со стороны международных партнеров.

В резолюции форума также зафиксирован системный характер атак России против журналистов и медиаинфраструктуры. По данным международных и украинских организаций, с начала полномасштабного вторжения пострадали более 175 медиапрофессионалов, по меньшей мере 28 украинских журналистов находятся в российском плену.

Участники обратились к международным организациям, в частности ЮНЕСКО, Совету Европы, Европейской комиссии, Европейскому парламенту и профессиональным журналистским объединениям, с призывом усилить поддержку локальных медиа в прифронтовых регионах.

