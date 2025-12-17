Более 160 дней под обстрелами: нацгвардейцы из Ровненской области почти полгода вдвоем держали передовую позицию под Покровском. Фото

Двое гвардейцев из ровненского Вараша почти полгода вдвоем держали позицию на передовом рубеже под Покровском. Украинские воины с позывными Текила и Повар более 160 дней провели на позиции и выстояли, по их словам, "ради родных и своей земли". Гвардейцы не только вели наблюдение и помогали эвакуировать других, но и отражали атаки, а и уничтожали врага в стрелковых дуэлях.

Видео дня

На позицию зашло трое гвардейцев – Текила, Повар и Музыкант, но последнего после ранения эвакуировали. Историю этих защитников рассказали в ВЧ №3045 Нацгвардии Украины.

Быт на передовой

"Они хорошо замаскировались, и это позволило им долгое время оставаться незаметными для россиян. Впрочем, впоследствии противник выяснил местонахождение гвардейцев, и тогда начался настоящий ад. Защитников накрывали из минометов, атаковали дронами и огнем артиллерии, штурмовали силами пехоты. В одном бою Музыканта ранило, и его эвакуировали, Повар с Текилой остались вдвоем, а впоследствии путей для отхода уже не стало", – рассказали в Нацгвардии.

Быт у бойцов был максимально простым: пока один на наблюдении, другой отдыхает или готовит еду. Воду брали из ближайшего источника, передвигались только в сумерках, чтобы не выдать позицию вражеским дронам.

"Почерневшими и уставшими пальцами гвардейцы сделали крестик и молились, когда уже казалось, что выхода нет. И это придавало сил", – рассказали в НГУ и показали этот крестик.

Мотивация бойцов

"Тяжелее всего – минометные обстрелы, когда укрытие разбирается прямо над головой. Выжили благодаря дисциплине и четкому выполнению приказов. На позиции главное – вода, боекомплект, медицина и поддержка собрата. Когда относишься друг к другу, как к брату, можно выдержать многое", – отметил Повар.

По его словам, наиболее мотивировали и помогали выстоять мысли о родных и ответственность за напарника.

"Во время обстрелов может исчезнуть все, поэтому вода, лекарства и запас провизии критически важны. А держаться помогали мысли о родных. Я знал, что когда-то дети спросят, что я делал, когда пришла война. Именно эта мысль не позволяла сломаться. Мы стояли ради своих родных и своей земли", – подчеркнул он.

Стрельба днем и ночью

Даже на позиции, практически в окружении захватчиков украинские воины поддерживали связь с родными – последним звонил командир военных, а затем прикладывал свою радиостанцию к мобильному телефону.

С вражеской пехотой практически постоянно возникали настоящие дуэли, где все зависело от личной скорости, меткости и обученности. Из каждой из этих перестрелок Текила и Повар выходили победителями.

Ситуация на направлении

Враг давно отчитывается о якобы "полной" оккупации Покровска, но это не так. Вадим Федоренко, командир указанных бойцов показал очередное видео из "захваченного" города, и отметил, что для него честь служить вместе с Текилой и Поваром.

Лишь недавно обстановка позволила провести их ротацию. Причем "уставшие, но непокоренные" Текила и Повар вышли к своим, а на их место, на их позицию пришли побратимы.

Как сообщал OBOZ.UA, битва за Покровск, длящаяся с лета 2024-го, стала самой кровопролитной за последний год войны. Россияне планировали захватить город еще год назад, однако бои продолжаются и сейчас. Недавно в ISW заявили, что ВСУ имеют успехи на Купянском направлении, а Покровск не стал для врага "внезапным прорывом".

Тем временем в партизанском движении "Атеш" сообщили, что оккупанты спешно перебрасывают силы под Покровск из-за нехватки резервов.