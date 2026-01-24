Более 100 тысяч звонков на Единую горячую линию города за год: 'єДніпро' держит связь с жителями 24/7

Более 100 тысяч звонков на Единую горячую линию города за год. "еДнепр" держит связь с жителями 24/7. Такую задачу перед соответствующими службами поставил мэр Филатов. Итак, единая горячая линия стала ключевым элементом городской системы реагирования и основной точкой коммуникации между жителями, властью и городскими службами.

В 2025 году Единая горячая линия города Днепра обеспечивала непрерывный прием обращений жителей в условиях военного положения, во время чрезвычайных ситуаций, массированных ракетных обстрелов, аварий на объектах критической инфраструктуры и перебоев с электроснабжением.

В течение года операторы Единой горячей линии приняли 101 284 звонка. Из них 33 553 обращения имели аварийный характер и требовали немедленного реагирования, еще 24 601 обращение в Днепровский городской совет были обработаны и решены в соответствии с установленными регламентами.

"Фактически Единая горячая линия выполняла, и продолжает это делать, функцию центра координации городских служб, обеспечивая оперативную передачу информации и контроль за реагированием в критических ситуациях. Параллельно в 2025 году жители города активно пользовались возможностью подачи обращений через мобильное приложение "еДнепр". Всего в течение года через него было подано и обработано более 10 000 обращений. Таким образом в Днепре сегодня действуют два полноценных и взаимодополняющих канала коммуникации с городом: телефонный – через Единую горячую линию, где операторы фиксируют обращения и передают их профильным службам, и цифровой – через мобильное приложение "еДнепр", который позволяет жителям самостоятельно подать обращение и получить номер для дальнейшего отслеживания его статуса", – отметила во время брифинга 23 января начальница отдела коммуникаций КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр" Татьяна Маслова.

Она также добавила: "В 2026 году планируем развивать Единую горячую линию с помощью инструментов искусственного интеллекта. Они позволят уже на этапе обращения жителя автоматически проверять наличие аварийных ситуаций или отключений водо- или электроснабжения по конкретному адресу. Типовые запросы смогут обрабатываться мгновенно без ожидания на линии. Единая горячая линия города Днепра и в дальнейшем будет развиваться как стабильный и эффективный инструмент городской коммуникации, ориентированный на быстрое решение вопросов жителей и повышение качества городских сервисов".

По любым вопросам – аварийных, городских или обращений в Днепровский городской совет —жители могут бесплатно обращаться по номерам: 056 732-12-12, 095 732-12-12, 096 732-12-12, 073 732-12-12.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно обновить приложение до последней версии в AppStore или в Google Play.

App Store: https: //shrt.ednipro.dp.ua/zTn22IvLR

Google Play: https: //shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB-