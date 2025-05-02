Боль 'серцевий' или 'сердечний'? Как правильно сказать на украинском

Ситуацию, когда болит и тянет в области сердца, трудно назвать приятной. Более того, после появления первых подобных симптомов важно не медлить и сразу обращаться к врачу. Но как вы правильно объясните на украинском языке, какую боль вы чувствуете – "серцеву" или "сердечну"?

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Оба этих прилагательных образованы от слова "сердце", но выражают они разные понятия. OBOZ.UA изучил словари и объясняет, в чем разница. А вдобавок рассказываем также о еще одном похожем слове – "сердешний".

Серцевий

Это прилагательное описывает явления и понятия, относящиеся к сердцу, как органу тела. Или описывают что-то, предназначенное для лечения сердца.

серцевий напад;

серцеві краплі.

Сердечний

А так говорят о чувствах, настроениях или переживаниях человека. А еще о ком-то добром, чутком или о чем-то любовном или дружелюбном.

сердечні муки;

сердечне вітання;

сердечні таємниці;

сердечний друг.

Как видим, боль может быть и "серцевою", и "сердечною". Но в первом случае речь идет о физическом состоянии, тревожном симптоме. А во втором – о сложных, болезненных чувствах, душевных мучениях. Поэтому с "серцевою" болью обращайтесь к кардиологу, а с "сердечною" – к психологу.

Сердешний

Существует еще третье похожее прилагательное в этом паронимическом ряду – "сердешний". Оно тоже происходит от существительного "сердце", но имеет совершенно отдельное значение. В украинском языке он является проявлением сострадания и используется как синоним к слову "бедный" или "исстрадавшийся". То есть так называют человека или животное, от взгляда на которого сжимается сердце:

сердешна дитина;

сердешний удівець.

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