Боль "серцевий" или "сердечний"? Как правильно сказать на украинском
Ситуацию, когда болит и тянет в области сердца, трудно назвать приятной. Более того, после появления первых подобных симптомов важно не медлить и сразу обращаться к врачу. Но как вы правильно объясните на украинском языке, какую боль вы чувствуете – "серцеву" или "сердечну"?
Оба этих прилагательных образованы от слова "сердце", но выражают они разные понятия. OBOZ.UA изучил словари и объясняет, в чем разница. А вдобавок рассказываем также о еще одном похожем слове – "сердешний".
Серцевий
Это прилагательное описывает явления и понятия, относящиеся к сердцу, как органу тела. Или описывают что-то, предназначенное для лечения сердца.
- серцевий напад;
- серцеві краплі.
Сердечний
А так говорят о чувствах, настроениях или переживаниях человека. А еще о ком-то добром, чутком или о чем-то любовном или дружелюбном.
- сердечні муки;
- сердечне вітання;
- сердечні таємниці;
- сердечний друг.
Как видим, боль может быть и "серцевою", и "сердечною". Но в первом случае речь идет о физическом состоянии, тревожном симптоме. А во втором – о сложных, болезненных чувствах, душевных мучениях. Поэтому с "серцевою" болью обращайтесь к кардиологу, а с "сердечною" – к психологу.
Сердешний
Существует еще третье похожее прилагательное в этом паронимическом ряду – "сердешний". Оно тоже происходит от существительного "сердце", но имеет совершенно отдельное значение. В украинском языке он является проявлением сострадания и используется как синоним к слову "бедный" или "исстрадавшийся". То есть так называют человека или животное, от взгляда на которого сжимается сердце:
- сердешна дитина;
- сердешний удівець.
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