'Боль невосполнимой утраты': в Черкасской области попрощались с защитником, который погиб в Донецкой области. Фото

На Черкасщине провели в последний путь своего земляка, защитника Александра Раду. Он принял свой последний бой в Донецкой области 24 декабря.

Видео дня

Побратимы говорят: Александр был ответственным, мужественным и преданным военной присяге. О потере и прощании с Героем сообщили в Городищенском городском совете.

Что известно о воине

Прощание с Героем состоялось в селе Орловец Городищенской громады 2 января.

"Александр Рада погиб 24 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области, защищая территориальную целостность и независимость Украины от российской агрессии", – отметили в Городищенском горсовете.

Защитник служил в рядах Вооруженных сил Украины в должности командира 2 инженерно-саперного отделения 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты.

"Собратья вспоминают Александра как ответственного, мужественного и преданного военной присяге воина, который до последнего оставался верным своему долгу", – говорится в сообщении.

Провести в последний путь Героя, который ушел в вечность 37-летним, пришли его родные и друзья, а также боевые побратимы, односельчане, представители местной власти и духовенства.

"Со слезами на глазах люди склонили головы, отдавая дань уважения защитнику, который пожертвовал собственной жизнью ради мирного будущего Украины. Городищенская громада разделяет боль невосполнимой утраты вместе с семьей погибшего и выражает искренние соболезнования близким Александра. Светлая память и вечная слава Герою", – заявили в Городищенском горсовете.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что : на Сумском направлении погиб телевизионщик Юрий Мигашко. Он стал на защиту Украины в марте 2022 года.

Также сообщалось, что на Купянском направлении погиб защитник из Херсонщины. Андрей Петренко после смерти матери переехал жить на Волынь, к отцу, оттуда в 2022 году ушел на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!