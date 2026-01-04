С 2022-го стал на защиту родной земли: на Купянском направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото

Защищая Украину, погиб уроженец Херсонщины Андрей Петренко. После смерти матери он переехал жить на Волынь, откуда в 2022 году ушел на фронт.

Видео дня

Последний бой Герой принял в декабре 2025-го на Купянском направлении. О потере сообщил Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк.

Что известно о Герое

Недавно в Маневичской громаде узнали о еще одной болезненной потере, которую принесла война.

"Новый год и Рождественские праздники в очередной раз омрачены войной. Враг не дает покоя украинской земле, и мы снова теряем наших воинов. С глубокой скорбью сообщаю, что во время выполнения воинского долга в бою за Украину, погиб Петренко Андрей Георгиевич, 1984 года рождения", – рассказал Гаврилюк.

Маневицкий поселковый голова рассказал, что родился Андрей Петренко на Херсонщине, в одном из ныне оккупированных врагом населенных пунктов. Там прошло его детство и юность.

Когда умерла его мама, Андрей переехал на Волынь, в село Новоселки Маневицкой громады, где жил его отец.

Оттуда же он отправился на войну, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины.

"С начала полномасштабного вторжения, не колеблясь, стал на защиту родной земли. К сожалению, 19 декабря 2025 года, выполняя боевое задание на территории Купянского района Харьковской области, Андрей погиб, отдав жизнь за свободу и независимость Украины", – отметил Гаврилюк.

Он добавил, что о времени и месте встречи скорбного кортежа с телом Героя в громаде сообщит дополнительно, а также выразил соболезнования отцу погибшего, Георгию Васильевичу, и всем его близким.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне погиб Герой из Одесской области, житель села Струмок Одесской области, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Иван Тимошенко. На малой родине воина его назвали "примером мужества, самопожертвования и верности присяге".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!