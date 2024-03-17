Пройдет несколько лет (возможно, что и шесть, чем черт не шутит) и многие вещи придется объяснять. Тоже всем народом. Ведь всем народом голосовали все это время, соседи?

Придется рассказывать, что не участвовал, не состоял, не ходил, не поддерживал...

Сложно будет. Интернет сейчас помнит все. Кэш гугла неподкупен и и безжалостен.

Когда оправдывались те, кто поддерживал Гитлера, таких наворотов не было, но и в том случае откреститься удалось далеко не всем.

Понимаете, то, что вы делаете сегодня, несомненно будет оценено завтра. Если не вашими потомками (диктатуры живучи и не факт, что ваши дети будут жить в свободной стране, вы им такого шанса не оставили), то окружающими. Ну, приблизительно так, как станы коалиции в свое время оценили действия Адольфа Алоизовича и его присных - вполне объективно и на фактическом материале.

И придется придумывать это вот все... Не понимал, заблуждался, не слышал, верил официальным органам. Методы понятны, можно легко предугадать, что именно будет говориться. Не следствию - всех не расследуешь - обществу. Какой сигнал будет направлен наружу.

Правда, за предыдущие преступления никто еще не оправдывался. Даже за миллион убитых афганцев не извинялись. Рассказывали про школы и предприятия и какое благо несли, а извиниться - зась.

Но рано или поздно наступает момент, когда надо что-то промычать, чтобы с тобой на одном гектаре кто-нибудь согласился находиться.

Так вот...

Что вы будете мычать, соседи? О чем? О том, как толпой валили на избирательные участки, чтобы проголосовать за преступника, который уничтожил вашу общую страну? За власть воров и убийц? За войну, которую вы называете СВО? За то, что вы натворили в Мариуполе, Буче и еще в десятках украинских городов? За горящие НПЗ? За визжащих от ужаса (а ведь они еще ничего не видели, Мариуполь к ним в гости еще не приехал) белгородцев? За ущербную экономику, которой владеют несколько десятков верных Путину людей?

Что вы расскажете миру потом, люди? Ладно, миру... Что вы самим себе расскажете? Или стыд - не дым? Глаза не выест?

Вам же за Гори не стыдно? Пока еще. И за Украину стыдиться время не пришло? Вы пока голосуете за ничтожество на троне и смогли родить ничего, хотя бы отдаленно напоминающее политическую оппозицию?

Понимаем.

Но время придет.

Рано или поздно все империи падали. И разрушались самые страшные тирании.

Время безжалостно и в конце всех ждет касса.

Чего уж говорить о вашей недоимперии и о вашей шутовской тирании. Рухнете, к гадалке не ходи.

Но еще многое успеете натворить. Удлините список грехов на пару многотомничков.

Логика ясна. Сколько б их не было, каяться все равно один раз. Только ли будет прощение за содеянное и за то, чему вы способствовали своей глупостью, подлостью и слепотой?

Бог, верно, простит.

Люди - нет.