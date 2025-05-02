Остались мама, жена и три сына: на Донбассе погиб главный сержант Борис Мартын с Кагарлыччины. Фото

В боях за Украину погиб офицер отделения разведки Борис Мартын из Киевской области. Его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания по выявлению вражеских диверсионно-разведывательных групп на востоке.

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Защитнику теперь навеки 36 лет, без отца осталось трое его сыновей. О потере сообщило издание "Кагарлик.City".

Отмечается, что жизнь Бориса Викторовича Мартына, 1988 года рождения, была тесно связана с селом Горохуватка Кагарлыкской громады Обуховского района.

Мужчина служил в ВСУ по контракту начиная с 2018 года, имел звание главного сержанта. Он был офицером отделения разведки Центра спецназначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) имени князя Владимира Святославича. В составе этого подразделения вместе с побратимами бил врага на Донбассе.

Воин погиб 27 апреля 2025 года в районе села Липовое Донецкой области, во время выполнения боевых задач в рамках ударно-розыскных действий по выявлению вражеских ДРГ.

У защитника остались мама, жена и три сына. В Кагарлыцкой громаде 2 мая объявлен День траура в память воина. С ним попрощаются и похоронят Героя в селе Горохуватка, где проживает его мама.

"Почтим память трагически погибшего земляка-защитника", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обухове на Киевщине 14 марта провели в последний путь лейтенанта Сергея Пагаса с позывным "Фаза". Воин 71-й отдельной егерской десантно-штурмовой бригады погиб в бою осенью 2023 года, долгое время он считался пропавшим без вести.

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