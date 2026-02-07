Бочкала объявил сбор средств на зарядные станции: как можно присоединиться

Война с российскими оккупантами продолжается, и украинские защитники нуждаются в постоянной поддержке. Украинский журналист и военный корреспондент Роман Бочкала объявил сбор средств на зарядные станции для подразделений Сил обороны. Речь идет о помощи ГУР, 71 отдельной аэромобильной бригаде и бригаде "Рубеж" которая в составе "Гвардии наступления".

Сбор был открыт ранее, но на данный момент он почти остановился. Об этом Роман Бочкала сообщил в своем Telegram-канале сегодня 7 февраля, обратившись к подписчикам с призывом активизировать поддержку.

Он подчеркнул, что военные продолжают ждать необходимую помощь. Журналист отметил: "Сбор на зарядные станции окончательно остановился. А наши воины ждут помощи".

Необходимо тихое электричество

По словам Бочкалы, на фронте постоянно есть потребность в зарядных станциях мощностью от 2 кВт. Такое "тихое" электричество, по сравнению с генераторами, имеет важное значение в боевых условиях. Она позволяет подразделениям работать без лишнего шума и уменьшает риски.

Журналист призвал украинцев участвовать в сборе, подчеркивая, что даже небольшие донаты имеют значение. Он подчеркнул, что помощь нужна здесь и сейчас, без отсрочек.

Сколько уже собрали

Для приобретения трех зарядных станций необходимо собрать 120 тысяч гривен. На данный момент удалось аккумулировать почти 15 процентов от общей суммы. Сбор продолжается, но темпы поступлений значительно снизились.

Зарядные станции используют для подзарядки дронов, беспилотных летательных аппаратов, компьютерной техники и другого оборудования. В боевых условиях такое электричество часто становится критически важным и может напрямую влиять на безопасность и жизнь военных.

Все, кто хочет помочь украинским защитникам, могут сделать это по реквизитам: