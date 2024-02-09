Украсть все! 10 'изобретений' ученых СССР, которые нагло скопировали у Запада

Мы часто думаем об СССР, как о стране, которая из-за изоляции вынуждена была придумывать все свое. Как следствие – расцвет науки и инженерной мысли. В действительности все было совсем не так. Лучшие ученые были репрессированы, производственные и научные мощности и ресурсы часто разворовывались некомпетентными людьми, а многие "изобретения" на деле оказывались копиями западных аналогов. Еще и не очень удачными.

Конечно, передовыми такие разработки назвать нельзя никак. Все эти вещи выходили на годы позже их западных прототипов. OBOZ.UA рассказывает о десятке украденных изобретений.

Утюг УТ-1000

В отличие от крупной бытовой техники, мелкие предметы можно найти в более или менее каждой семье. Украсть такую технологию было проще, как скопировать и собрать. Так утюг УТ-1000 был практически точной копией нидерландской Philips Walita HD1120. Оригинальная модель поступила в продажу в 1971 году, копию разработать удалось лишь в 1989 году.

Пылесос "Москва"

В основу этого устройства легла американская модель Lewyt model 40, выпускавшаяся с 1947 года. Несмотря на свою неуклюжесть, уход за домом она значительно облегчала. В Союзе скопировать пылесос смогли только в 1954 году. Причем даже шланг сделали таким же белым с красным узором.

Магнитофон "Мелодия МГ-56"

С этим чудом техники советские инженеры-плагиаторы справились быстрее. Переносной магнитофон Grundig TK820 вышел на западный рынок в 1955 году. А уже через год его точная копия стала доступна избранным жителям "совка" под названием "Мелодия МГ-56".

Примус "Шмель-1"

Портативная плитка на жидком топливе – изобретение еще 19 века. Но схожие модели в ходу и сейчас. Это удобно для туристических походов и дачных домиков. На протяжении своего существования конструкция примуса усовершенствовалась. Достаточно неплохая модель Phoebus 625 стала доступна в Австрии в 1970 году. В 1981 году в СССР наконец-то сумели ее воспроизвести под названием "Шмель-1". И даже несколько улучшить дизайн устройства.

Счетная машина "Электроника ДД"

Еще один пример быстрого копирования – это счетная машина "Электроника ДД", которую стали продавать в Союзе в 1968 году. Всего год пошел на то, чтобы скопировать японский Sharp Compet CS-30A. Правда, здесь дизайн оригинала был значительно более удачным.

Видеоигра "Ну, погоди!"

Дети позднего СССР хорошо помнят увлекательную видеоигру "Электроника ИМ 02", в которой волк из мультфильма "Ну, погоди!" корзиной ловил куриные яйца. Вышла она в 1984 году и мгновенно стала хитовой игрушкой. Вот только разработали ее в Японии. Там она называлась Nintendo EGG. И годом ее выхода был 1981.

Электробритва "Микма 101"

Получить в подарок электробритвку "Микма 101" было мечтой едва ли всех советских мужчин после того, как она вышла в 1980 году. На тот момент ее прототип, немецкая Braun Sixtant SM 31, уже была весьма устаревшей моделью. Ведь впервые вышла она в 1962 году.

Портативный фен для волос "Лилия"

Сейчас смотришь на этот фен и думаешь, до чего же неудобная конструкция. Такая странная форма была следствием экспериментального подхода к промышленному дизайну, который в 1964 году задействовали немецкие инженеры компании Braun, разработав модель HDL 231. В Союзе "Лилию" начали выпускать аж в 1972 году, когда весь мир уже перешел на современный дизайн фенов.

Бинокль Б8х30

Чем особенно гордился СССР, так это своими военными технологиями. Такими, как бинокль Б8х30. Оптический прибор с 8-кратным увеличением начали выпускать уже после Второй мировой войны – в 1947 году. Очевидно, порывшись в конструкции трофейных Carl Zeiss Jena Deltrintem 8x30, годом выпуска которых был тоже послевоенный, но по отношению к Первой мировой 1920 год.

Микрокалькулятор "Электроника МК-85"

Вот в чем СССР явно пас задних, так это в вычислительной технике. Поэтому скопированный с японского программируемого калькулятора Casio FX-700P советский "Электроника МК-85" имел ряд недостатков. Несмотря на то, что у инженеров было три года на то, чтобы во всем разобраться (приборы вышли в 1983 и 1986 годах), они, например, не смогли сделать копию совместимой с другими приборами. Она не имела разъемов для подключения к другим гаджетам, только гнездо для питающего кабеля.

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