Благодатный огонь в Украине: пограничники показали, как встречали. Фото

В ночь Воскресения Христова в Украину доставили Благодатный огонь. Первыми святыню встретили украинские пограничники из Волынского пограничного отряда.

Фотографии встречи святыни обнародовали на Facebook-странице Западного регионального управления ГПСУ. Там рассказали, что святыня сначала прибыла из Иерусалима в Варшаву, а затем верующие доставили ее в Украину.

После пересечения границы огонь отправился в кафедральный собор Луцка. Оттуда святыня продолжила свой путь в другие храмы Украины и на передовую.

"Пусть этот свет наполнит сердца теплом, верой и любовью, принесет мир и покой в каждый дом. Пусть сбудется то, что символизирует Пасху: жизнь победит смерть, добро победит зло", – говорится в сообщении пограничников.

Напомним, 11 апреля, во Гробе Господнем в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Чудо традиционно произошло в месте захоронения Иисуса Христа под наблюдением представителей всех христианских церквей.

