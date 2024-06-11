Безумная жара начнет отступать: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине и опасных явлениях. Карта

После продолжительного жаркого периода в Украине существенно изменится погода. Вместо безумных температур до +34 градусов придет комфортное летнее тепло.

При этом в южных и восточных регионах нашей страны пока сохранится жаркая погода. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду, 12 июня, в западных областях нашей страны будет всего +17…+22 градуса. На севере Украины будет немного теплее – до +24 градусов.

В центральных областях температура будет существенно колебаться. В Винницкой области прогнозируется +22…+24, в Черкасской области +24…+27, в Полтавской области +26…+29 градусов.

В Кировоградской области столбики термометров покажут +25...+28, а в Днепропетровской области воздух прогреется до +30.

На юге Украины пока еще будет жаркая погода, в среднем +30…+33 градуса. В Одесской области всего на несколько градусов будет прохладнее – от 28 до 30 градусов тепла.

Однако самая высокая температура 12 июня ожидается на востоке Украины. В этой части страны будет жарко до +34 градусов.

При этом в течение всего для по всей Украине ожидаются грозовые ливни. Также синоптик предупредила, что в отдельных районах возможны град и шквалы. Только на западе страны 12 июня осадки маловероятны.

В Киеве 12 июня ожидаются дождь и грозы, местами при грозах град и шквалы. Также в столице возможны сильные ливни, поэтому возможны подтопления улиц. В то же время в Киеве 12 июня снизится температура воздуха. Днем ​​ожидается всего +19…+21 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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