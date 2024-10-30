Без заморозков, но местами с дождем: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 31 октября

В последний день октября в Украине заморозков не ожидается. Но возможны небольшие дожди в некоторых регионах.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Впрочем, на большинстве территорий синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей днем на востоке страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 5-10 ° С, в восточных, Запорожской и Херсонской областях 1-6 ° тепла. Днем 8-13°С, в южной части воздух прогреется до 17°С.

В Киевской области 31 октября также будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°С тепла, днем 8-13°С.

В Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 11-13°С.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптики прогнозируют, что в начале ноября погода в Украине изменится, в первых числах месяца возможны дожди, в отдельных районах ночные морозы и даже мокрый снег. Но уже после 4 ноября синоптическая ситуация несколько улучшится и стабилизируется.

– Синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

– Средняя температура воздуха в ноябре в Украине может быть несколько выше климатической нормы. Об этом свидетельствуют данные расчетов мировых прогностических центров.

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