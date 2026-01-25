Без права на отсрочку: Костенко объяснил, почему контрактников '18-24' могут повторно мобилизовать

Военнослужащих, подписавших контракт "18–24", могут повторно призвать на службу сразу после демобилизации. Причиной является отсутствие в законодательстве четкой нормы о предоставлении отсрочки для этой категории.

На проблему, в интервью "24 каналу", обратил внимание народный депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Такую ситуацию нардеп назвал неприемлемой.

Контрактники "18–24" остались без обещанной отсрочки

По его словам, в Верховную Раду вносили законопроект, который предусматривал годовую отсрочку для военнослужащих по контракту "18–24", однако парламент его не поддержал.

"На данный момент военные по контракту "18–24" остаются без обещанного права на годовую отсрочку", – отметил он.

Костенко добавил, что нынешняя ситуация, когда человека могут повторно мобилизовать сразу после демобилизации, недопустима. Он также раскритиковал отдельных народных депутатов за популистский подход при рассмотрении соответствующих инициатив.

"Комитет нацбезопасности подал этот законопроект. Но депутаты-популисты начали кричать, что там что-то не то, а все остальные, не разобравшись, проголосовали. Тем самым не дали людям, которые воевали, – право на отсрочку. Это вообще абсурд", – сказал секретарь комитета по вопросам нацбезопасности.

Костенко отметил необходимость законодательно закрепить соответствующие нормы, ведь это является обязанностью парламента и выполнением ранее данных обещаний.

Напомним, после проведения необходимых экспертиз на всех уровнях, контракт "18-24" могут расширить на другие возрастные категории военнослужащих. По словам заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее.

Как писал OBOZ.UA, ранее Верховная Рада поддержала инициированный Минобороны Украины законопроект, который позволяет добровольцам учиться в вузах без отрыва от службы. Проект закона рассчитан на юношей, которые присоединились к защитникам Украины по программе "18-24".

