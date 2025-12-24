'Цвет нации, который погубила война': в боях за Украину погиб 20-летний защитник с Волыни. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин с Волыни Константин Масюк. Его жизнь оборвалась 21 декабря во время выполнения боевого задания в Херсоне.

Видео дня

В январе 2026-го Герою мог исполниться 21 год. О потере сообщил председатель Любешовской поселковой территориальной громады Олег Кух.

Что известно о Герое

Известие о гибели молодого воина поселковый голова обнародовал накануне, 23 декабря.

"Потерю наших Героев невозможно постичь. А еще страшнее осознать, когда речь идет о двадцатилетнем юноше, чья жизнь только начиналась. 21 декабря 2025 года, выполняя боевое задание в Херсоне, погиб матрос Масюк Константин Сергеевич", – говорится в сообщении.

Известно, что молодой воин родился 16 января 2005 года. Жил в селе Зализныця.

"Искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяю вашу боль и непоправимое горе. Вечная память, честь и слава нашему мужественному воину-земляку! Низкий поклон Герою, который отдал самое ценное — свою жизнь за свободу Украины!" – написал Кух.

Соболезнования родным и близким Героя выражали и люди в комментариях к сообщению.

"Цвет нации, который загубила эта война. Царство небесное, Герою. пусть Господь поможет родным пережить это непоправимое горе. Искренние соболезнования", – говорилось в одном из них.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в боях с оккупантами погиб защитник из Прикарпатья Богдан Гучок. Защитник погиб 17 декабря 2025 года во время стрелкового боя. Брат воина говорит: Богдан жертвовал собой и всегда пытался спасти других.

Также стало известно, кто погиб на борту украинского вертолета Ми-24 во время выполнения боевого задания 17 декабря. Александр Шемет погиб вместе с экипажем, отражая дроновую атаку врага.

Александр Шемет известен тем, что совершил последний авиапрорыв на "Азовсталь". Это произошло 5 апреля 2022 года. После сверхрискованной операции был удостоен звания Героя Украины, имел и другие государственные награды.

За несколько дней до гибели Александру Шемету исполнилось 55 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!