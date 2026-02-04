Без отца остался маленький сын: в боях под Покровском погиб защитник со Львовщины. Фото

На Львовщине попрощаются с еще одним защитником, который возвращается на щите. В бою под Покровском погиб воин 3 батальона оперативного назначения "Азов" Назар Иванцив.

Видео дня

С мая прошлого года он считался пропавшим без вести, недавно же смерть Назара Иванцива подтвердили с помощью экспертизы ДНК. Трагическую весть сообщили в Стрыйском городском совете.

Что известно о Герое

Назар Иванцив родился 5 августа 1987 года в городе Стрый. Там он учился в школе и Стрыйском колледже, высшее образование Назар получил в Национальном университете "Львовская политехника".

Мужчина долгое время работал за границей. А в октябре 2024 года его мобилизовали. Солдат Иванцив защищал Украину в должности помощника гранатометчика 3 батальона оперативного назначения в/ч Национальной гвардии Украины "Азов".

"Пропал без вести после боевого задания в Покровском районе Донецкой области. Более восьми месяцев родные надеялись на чудо. Искренне соболезнуем родителям, жене, маленькому сыну, сестре, всем близким, родным и побратимам. Навсегда в сердцах! Воин, который приближал нашу победу. Вечная и светлая память!" – указано в сообщении Стрыйского горсовета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб нацгвардеец из Киевской области Александр Кудрицкий. Жизнь защитника оборвалась 26 января на Харьковщине.

Также на войне погиб молодой защитник из Тернопольской области. Николай Музычка стал на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения. Уже на востоке он встретил свою любовь. Недавно мужчина женился и стал отцом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!