Без отца остался маленький сын: на фронте погиб защитник с Днепропетровщины, награжденный 'Золотым Крестом'. Фото

На войне погиб защитник с Днепропетровщины, награжденный "Золотым крестом", Дмитрий Сацута. Жизнь Героя оборвалась 30 декабря 2025 года на Запорожском направлении.

Печальную весть сообщили городской голова Никополя Александр Саюк и "Никопольский завод ферросплавов". У военного остался маленький сын.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашего коллеги Сацуты Дмитрия Викторовича (01.04.1994 – 30.12.2025) – дробильщика ЦВФ, солдат в/ч А0593", – говорится в сообщении.

Что известно о герое

Дмитрий родом из села Чистополье Никопольского района. После окончания местной школы он поступил в профессионально-техническое училище №34, где получил специальность токаря. Некоторое время работал на предприятиях родного города, а затем поехал за границу, где приобретал производственный опыт на фабриках в Польше и Германии.

Ключевым этапом в его жизни стал 2018 год, когда Дмитрий познакомился со своей будущей женой Дарьей. Через два года пара отпраздновала свадьбу, на которую он заработал упорным трудом, а впоследствии – и на собственное жилье. Узнав о беременности жены, Дмитрий решил окончательно вернуться в Украину и в 2021 году устроился на Никопольский завод ферросплавов, где работал дробильщиком в цехе производства ферросплавов.

"24 января 2022 года у пары родился сын Тимофей, однако мечтам об активном воспитании первенца не суждено было осуществиться – через месяц началось полномасштабное вторжение России в Украину, а 18 марта Дмитрия Викторовича мобилизовали в ряды ВСУ", – указано в сообщении.

Во время службы Дмитрия направили в 301-ю зенитную ракетную Никопольскую бригаду, где он занимал должность наводчика зенитно-артиллерийского отделения. С первых дней полномасштабной войны он неоднократно демонстрировал мужество и преданность.

"Высокие результаты боевой работы не прошли незамеченными: в 2024 году главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил солдата Дмитрия Сацуту нагрудным знаком "Золотой крест", – говорится в посте.

Защитник при любой возможности спешил к жене и сыну, навещал мать с отчимом и встречался с родным братом. Он мечтал о дне Победы, который хотел встретить в семейном кругу. Но, к сожалению, не суждено было.

"Дмитрий Сацута погиб смертью храбрых 30 декабря 2025 года на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

У погибшего Героя остались мать, жена, сын, брат и отчим.

"От имени всей общины, Никопольского городского совета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким Защитника!" – написал Александр Саюк.

Напомним, на Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Шубин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб воин из Тернопольщины. Дмитрий Пилипюк последний бой принял в районе Волчанска на Харьковщине в начале июля 2025 года. Долгие месяцы защитник считался пропавшим без вести, а в конце декабря Герой вернулся домой на щите.

