Без отца остался маленький сын: на фронте погиб 22-летний оператор БПЛА из Запорожской области. Фото

На войне погиб оператор БПЛА из Запорожской области Сергей Шайтанов. Защитнику навсегда останется 22 года.

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Печальную весть на своей Facebook-странице сообщил глава Софиевской сельской военной администрации Станислав Захаревич. Без отца остался маленький сын.

"Софиевская община с глубокой скорбью прощается с Сергеем Шайтановым – нашим земляком, воином Вооруженных Сил Украины. Ему было всего 22 года. Я имел честь быть его учителем истории в далеких 2015-2016 годах", – говорится в сообщении.

По словам Станислава Захаревича, Сергей был веселым, искренним, очень активным, любознательным, добрым парнем, который всегда был позитивным, имел много друзей и излучал человеческое тепло. Именно таким Герой запомнился в школьных стенах и таким останется в памяти общества.

Известно, что Сергей Шайтанов проходил службу в боевом подразделении в должности оператора беспилотной авиации. В течение нескольких лет в ВСУ защитник проявил себя как ответственный, сильный, преданный и искренний боец.

"Недавно мы совместными усилиями по его просьбе помогли приобрести его взводу ретранслятор для БПЛА. Сегодня мы склоняем головы перед его памятью. Перед его жизнью. У него остался маленький сын", – указано в сообщении.

В Софиевской военной администрации выразили соболезнования родным, жене, собратьям, друзьям и всем, кто знал Героя.

"Светлая память тебе, Шайтанчик (так ласково иногда называли Сергея)! Ты останешься в сердцах тех, кто тебя знал, кто был рядом, кто тебя любил. В моем сердце ты останешься тем веселым, жизнерадостным, беззаботным, немного безудержным и всегда живым душой учеником", – написал Захаревич.

Напомним, на Купянском направлении фронта, отражая атаки оккупантов, свою жизнь отдал воин Сергей Дяченко из Черкасской области. Герою навеки осталось 52 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб 27-летний старший солдат Олег Гафтонюк из Винницкой области. Защитник был пограничником, служил в отделении радиотехнической разведки.

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