На Сумщине в боях с оккупантом погиб воин с Полтавщины Сергей Гордиенко. Герой считался пропавшим без вести, у него осталась жена и трое детей.

С военным попрощались 5 сентября в Кременчуге, сообщили в Департаменте социальной защиты населения города. Воин пал 16 августа 2025 года.

Что известно о Сергее Гордиенко

Сергей Гордиенко героически погиб, защищая территориальную целостность Украины.

Он был верным сыном, любящим мужем и отцом, преданным защитником Родины, говорится в сообщении.

Военный имел звание младший сержант, пишут местные СМИ.

Во время службы был пулеметчиком пехотного отделения, рассказал офицер гражданско-военного сотрудничества Виталий Иванчиков.

Близкие Сергея говорят, что мужчину призвали на службу.

После обучения его сразу направили на Сумщину, где он и пропал без вести, говорит троюродная сестра погибшего Марина.

"Мы знакомы с детства. Каникулы проводили в селе Успенка. Он жил в Александрии, я 0 в Кременчуге. Встречались в селе, так и дружили. Потом с семьей он жил в Горишних Плавнях. У него осталась жена и трое детей", 1 рассказал журналистам друг детства погибшего воина Вячеслав.

После прощания в Свято-Николаевском соборе похоронили воина на Свиштовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

