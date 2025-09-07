Без отца остались трое детей: во время боев на Сумщине погиб военный с Полтавщины Сергей Гордиенко. Фото
На Сумщине в боях с оккупантом погиб воин с Полтавщины Сергей Гордиенко. Герой считался пропавшим без вести, у него осталась жена и трое детей.
С военным попрощались 5 сентября в Кременчуге, сообщили в Департаменте социальной защиты населения города. Воин пал 16 августа 2025 года.
Что известно о Сергее Гордиенко
Сергей Гордиенко героически погиб, защищая территориальную целостность Украины.
Он был верным сыном, любящим мужем и отцом, преданным защитником Родины, говорится в сообщении.
Военный имел звание младший сержант, пишут местные СМИ.
Во время службы был пулеметчиком пехотного отделения, рассказал офицер гражданско-военного сотрудничества Виталий Иванчиков.
Близкие Сергея говорят, что мужчину призвали на службу.
После обучения его сразу направили на Сумщину, где он и пропал без вести, говорит троюродная сестра погибшего Марина.
"Мы знакомы с детства. Каникулы проводили в селе Успенка. Он жил в Александрии, я 0 в Кременчуге. Встречались в селе, так и дружили. Потом с семьей он жил в Горишних Плавнях. У него осталась жена и трое детей", 1 рассказал журналистам друг детства погибшего воина Вячеслав.
После прощания в Свято-Николаевском соборе похоронили воина на Свиштовском кладбище в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.
