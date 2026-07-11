Без отца остались трое детей: на фронте погиб воин из Lasar’s Group. Фото

В боях за Украину погиб защитник из подразделения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины Константин Остапенко. Он защищал родную землю от российских оккупантов с первых дней большой войны; дома защитника ждали трое детей.

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В рядах "Lasar’s Group" Константин был водителем экипажа тяжёлых бомбардировщиков, он не раз спасал побратимов из опасных ситуаций. О потере сообщили в Lasar’s Group.

Что известно о Герое

О том, что Константин Остапенко с позывным "Варта" отдал жизнь за Украину, в Lasar’s Group сообщили 10 июля.

"Сегодня команда Lasar’s Group НГУ простилась с младшим сержантом Константином Остапенко. Друг "Варта" погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении вследствие удара российского FPV-дрона", – рассказали сослуживцы воина.

Константин Остапенко был среди тех добровольцев, которые встали на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Для Константина его боевой путь начался 28 февраля 2022 года. С первых дней службы он был водителем бронеавтомобиля VARTA, что и определило его позывной.

"Сначала "Варта" выполнял боевые задачи по охране аэропортов в Борисполе и Гостомеле. Впоследствии вошла в состав одной из первых мобильных огневых групп. Тогда они только развертывались в качестве эксперимента. "Варта" вместе с побратимом "Круком" охраняли небо над Трипольской ТЭС. Бойцы были первыми, кто уничтожил российскую крылатую ракету Х-101 из крупнокалиберного пулемета", – рассказали в Lasar’s Group.

В подразделение НГУ Константин вступил в марте 2024 года. Был водителем экипажа тяжёлых бомбардировщиков.

"Благодаря своему мастерству за рулем неоднократно вывозил ребят из опасных ситуаций", – говорят в подразделении.

Один из сослуживцев Константина, боец с позывным "Крук", вспоминает: "Варта"" обожал автомобили.

"Устройство техники, ремонт, обслуживание — Константин всегда брался за это с увлечением. Вождение было для него и хобби, и призванием", – говорится в сообщении.

А ещё у Константина было очень острое чувство справедливости, которую он всегда отстаивал и с нарушением которой не мирился.

"В то же время Константин был очень добрым и всегда помогал, чем мог. А ещё "Варта" запомнился как любящий отец, который был готов отдать всё ради своих родных. У него остались жена и трое детей. Каждый из "Лазарей" разделяет скорбь по "Варте". Друг, ты передал свою варту нам, и мы обязательно восстановим справедливость, к которой ты так стремился. Вечная честь и слава Герою", – отметили в Lasar’s Group.

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