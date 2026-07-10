"Наполнял мир теплом": в боях за Украину погиб воин из Житомира

В боях за Украину погиб защитник из Житомира Дмитрий Суховец. Он мечтал посвятить свою жизнь танцам, но из-за российского вторжения ушел на войну в качестве добровольца.

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Дмитрий несколько раз был ранен, а домой в последний раз приезжал на похороны дедушки. О потере сообщили в Житомирском городском совете и в Олиевской территориальной громаде.

Что известно о Герое

Дмитрий Суховец родился 25 июня 1994 года в городе Житомире. После школы получил профессию мастера по пошиву кожаных изделий в швейном училище города Дубно.

"С юных лет он увлекался работой с кожей, с удовольствием шил разнообразные изделия, создавал собственные модели и совершенствовал свое мастерство, работал и строил планы на будущее. Важное место в его жизни занимали спорт и творческое развитие. В течение восьми лет Дмитрий занимался бальными и латиноамериканскими танцами, был участником и призером многочисленных конкурсов, демонстрируя настойчивость, дисциплинированность и стремление к самосовершенствованию. Дмитрий мечтал связать свою жизнь с танцами и работать в сфере развлечений, однако война не позволила ему осуществить свою мечту", – рассказали в городском совете Житомира.

В 2025 году Дмитрий Суховец вступил добровольцем в ряды Вооружённых сил Украины.

"За время службы зарекомендовал себя мужественным, ответственным и надёжным военнослужащим, пользовавшимся заслуженным уважением среди сослуживцев и командиров", – отмечают в Житомирском горсовете.

В августе 2025 года он получил тяжелое осколочное ранение и контузию, однако после лечения вернулся к исполнению воинского долга.

Впоследствии защитник снова был ранен – но опять вернулся на фронт.

Последний раз дома Дмитрий побывал незадолго до гибели: на малую родину его тогда привело горе.

"Особое место в его жизни занимали семья и родные. Дмитрий был любящим сыном, братом, заботливым внуком. В июне 2026 года Дмитрий ненадолго вернулся домой в связи с тяжёлой болезнью дедушки. После его смерти, попрощавшись с близким человеком, он вновь отправился на место выполнения боевых задач", — говорится в сообщении Житомирского городского совета.

Дмитрий Суховец героически погиб при выполнении боевого задания 12 июня 2026 года в Днепропетровской области, отдав свою жизнь за свободу и независимость Украины. С тех пор и до недавнего времени он считался пропавшим без вести.

Родные, знакомые и сослуживцы говорят: Дмитрий был искренним, добрым, ответственным человеком, преданным сыном Украины и мужественным воином, который до последнего вздоха выполнял свой воинский долг.

"Есть люди, чье присутствие наполняет мир теплом, светом и добром. Именно таким был Дмитрий Суховец. Улыбчивый, искренний, открытый к людям, всегда готовый поддержать, помочь, утешить добрым словом. Он умел дарить радость и оставлял после себя только светлые воспоминания... На передовой он быстро заслужил уважение сослуживцев и командиров. Его ценили за мужество, надежность и человечность. На него можно было положиться в самые тяжелые минуты. Он никогда не искал лёгких путей и всегда был рядом с теми, кому нужна была поддержка", – рассказали в Олиевской громаде.

Дома защитника ждали мама, сестра, брат и маленькая племянница, которую Дмитрий очень любил и нежно называл "принцессой".

Воина, которому навсегда останется 31 год, 7 июля похоронили на Аллее Героев городского кладбища в Житомире.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что на войне погиб старший лейтенант из Днепропетровской области. Владимир Яковенко в течение длительного времени считался пропавшим без вести.

Недавно семья получила подтверждение: герой погиб 28 сентября 2024 года в районе населённого пункта Ясиново Донецкой области во время выполнения боевого задания. Старший лейтенант проходил военную службу в должности командира инженерно-саперной роты одного из подразделений ВСУ.

Владимир был кадровым военным, окончил Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Долгое время считался пропавшим без вести. У защитника остались мать, сестра и жена.

Панихида и прощание с защитником Украины состоялись 7 июля 2026 года в поселке Кринички. Там он был похоронен.

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