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Защищал Украину с 2014 года: в Киеве прощаются с журналистом и воином Иваном Трембовецким. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
4 минуты
780
В Киеве прощаются с медиадеятелем и воином Иваном Трембовецким
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В Киеве в пятницу, 10 июля, прощаются с журналистом и военнослужащим Иваном Трембовецким. Он погиб 5 июля, защищая независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Что известно

Так, утром в пятницу, 10 июля, в Михайловском соборе Киева состоялась церемония прощания с медиадеятелем и военным Иваном Трембовецким. Провести Героя в последний путь пришли несколько сотен человек – родные, близкие, друзья и неравнодушные украинцы.

В Киеве прощаются с медиадеятелем и воином Иваном Трембовецким.
Церемония прощания состоялась в Михайловском соборе Киева.
Церемония прощания состоялась в Михайловском соборе Киева.

Воин был ответственным редактором ТЕТ. В 2014 году он мужественно встал на защиту нашего государства. Прошел Дебальцево, Пески, а также оборонял Донецкий аэропорт. После начала полномасштабного вторжения России в Украину служил в ГУР. К сожалению, 5 июля Иван погиб на Сумском направлении.

Церемония прощания состоялась в Михайловском соборе Киева.
Провести Героя в последний путь пришло несколько сотен человек.
Провести Героя в последний путь пришло несколько сотен человек.
Провести Героя в последний путь пришло несколько сотен человек.

После церемонии прощания в Михайловском соборе траурная колонна направилась к Майдану Независимости. Там все присутствующие могли почтить память Героя.

Траурная колонна направилась к Майдану Независимости.
Траурная колонна отправилась на Майдан Независимости.
Траурная колонна отправилась на Майдан Независимости.
Траурная колонна отправилась на Майдан Независимости.
Защищал Украину с 2014 года: в Киеве прощаются с журналистом и воином Иваном Трембовецким. Фото и видео
Церемония прощания с Героем на Майдане Независимости.
Церемония прощания с Героем на Майдане Независимости.
Церемония прощания с Героем на Майдане Независимости.

Мужественного защитника Украины похоронят на Лесном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое — жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

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