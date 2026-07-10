Защищал Украину с 2014 года: в Киеве прощаются с журналистом и воином Иваном Трембовецким. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 10 июля, прощаются с журналистом и военнослужащим Иваном Трембовецким. Он погиб 5 июля, защищая независимость и территориальную целостность Украины.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Что известно

Так, утром в пятницу, 10 июля, в Михайловском соборе Киева состоялась церемония прощания с медиадеятелем и военным Иваном Трембовецким. Провести Героя в последний путь пришли несколько сотен человек – родные, близкие, друзья и неравнодушные украинцы.

Воин был ответственным редактором ТЕТ. В 2014 году он мужественно встал на защиту нашего государства. Прошел Дебальцево, Пески, а также оборонял Донецкий аэропорт. После начала полномасштабного вторжения России в Украину служил в ГУР. К сожалению, 5 июля Иван погиб на Сумском направлении.

После церемонии прощания в Михайловском соборе траурная колонна направилась к Майдану Независимости. Там все присутствующие могли почтить память Героя.

Мужественного защитника Украины похоронят на Лесном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, при выполнении боевого задания на фронте погиб военный, уроженец Киева Илья Пархоменко. Он отдал самое дорогое — жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!