Без отца осталась маленькая дочь: в боях за Украину погиб защитник из Запорожской области. Фото

Ежедневно Украина теряет своих героев в войне с Россией. На этот раз печальные новости пришли в Вольнянск Запорожской области, где похоронили военнослужащего Дмитрия Артемова.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Артемов погиб в Харьковской области.

"Сегодня в громаде день траура по нашему земляку, мужественному защитнику Украины – Дмитрию Валентиновичу Артемовым. Мы потеряли молодого человека с добрым сердцем и большой любовью к жизни. Жители громады провели Дмитрия в последний путь", — говорится в сообщении.

Что известно

Как отмечается, с первого дня полномасштабного вторжения России, Артемов служил оператором радиолокационной станции 1 взвода перехватчиков беспилотных летательных аппаратов воинской части А 4053.

11 февраля 2026 года военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания в районе Шевченково Купянского района Харьковской области. У Артемова осталась жена и маленькая дочь.

"Склоняем головы в скорби и благодарности. Память о Дмитрии будет жить в наших сердцах — как пример мужества, чести и любви к родной земле", — говорится в сообщении.

Напомним, на Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Михайловки-Рубежовки Киевской области Виталий Жлобин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Жорновка Киевской области Иван Палий. Жизнь храброго украинца оборвалась 18 февраля.

