На щите: на фронте погиб военный с Киевщины Иван Палий. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
642
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Жорновка Киевской области Иван Палий. Жизнь храброго украинца оборвалась 18 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"18 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в Запорожском районе Запорожской области погиб стрелок – номер обслуги 2 механизированного батальона 153 ОМБр солдат Иван Палий", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 мая 1978 года в Жорновке. Окончил Княжицкую среднюю школу. Работал слесарем-сварщиком в КСП "Княжичи", затем овладел профессией лесоруба и несколько лет работал в Боярской ЛДС. С удовольствием работал слесарем по ремонту маршруток в ЧПИ "Надежда 2000", потому что очень любил технику, разбирался в ней и быстро учился новому. И в собственном доме умел все сделать.

"Иван – отец четырех несовершеннолетних дочерей, которых очень любил, был заботливым, добрым и любящим человеком. Был позитивным человеком, любил пошутить и пообщаться с людьми. Память об Иване Палия вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

