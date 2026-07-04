Ему было 36 лет: на фронте погиб телеоператор из Днепра Александр Вернигоров

Из войны с российскими захватчиками вернулся на щите украинский воин, оператор днепровских телеканалов Александр Вернигоров. Ему навсегда осталось 36 лет.

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О его гибели сообщили Национальный союз журналистов Украины и Институт массовой информации. Коллеги вспоминают Александра как ответственного, смелого и преданного своему делу человека.

Что известно о Герое

В мирное время Александр Вернигоров работал телеоператором на днепровских телеканалах "Открытый" и "9 канал".

По словам коллег, он был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным работой, прямолинейным и сосредоточенным на том, что делал.

"Помню его почему-то несколько строгим, но всегда сосредоточенным и прямолинейным на работе. Настоящий профессионал своего дела!", – вспоминает об Александре журналист из Днепра Александр Коптев.

"Мы работали на 9-м канале в Днепре. Ездили на съемки. Я сейчас вижу воспоминания коллег, и все говорят, что он был вспыльчивым. Именно так. Если это какой-то митинг, конфликтная съемка, то оператором всегда ставили Сашу Вернигорова. В такой суматохе он был чрезвычайно эффективен. Хотя мог работать практически где угодно. И на каком-нибудь митинге, где нужно быстро реагировать, и на выставке", – рассказала журналистка Ольга Василец, которая часто работала с ним в паре на съемках.

У Александра было много друзей, и он любил жизнь. Но после начала большой войны он не смог остаться в стороне и сменил камеру на оружие.

В июле 2022 года Александр Вернигоров добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Никто так не работал, как Саша, когда ехал на съемку. Особенно когда это были опасные съемки или когда нужно было очень быстро реагировать. Он действительно мог вернуться со съемок с синяком, но с эксклюзивом. И когда началась война, я вообще не удивилась, что он пошел защищать Украину. Его уже было невозможно удержать", – рассказала бывшая жена воина Анна.

За четыре года войны Александр прошел через многие горячие точки, защищая Украину от российской нечисти.

Свой последний бой Александр провёл 28 июня на Харьковском направлении.

У него остались мать, отец и 11-летний сын.

В Днепре проводили Героя в последний путь

В пятницу, 3 июня, в Днепре простились с Александром Вернигоровым. Проводить его в последний путь пришли родственники, друзья, коллеги и побратимы.

"Он погиб как мужчина, как герой. Нашему ребенку есть чем гордиться", – сказала его бывшая жена Анна.

Александра похоронили на кладбище Диевка-2.

По данным Института массовой информации, Александр Вернигоров стал 133-м среди журналистов, погибших в результате российской агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с Россией погиб военный, фотокорреспондент газеты "Родной край" Владимир Синийчукиз Полтавской области. Свой последний бой Герой сражался в Донецкой области 4 января 2026 года.

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