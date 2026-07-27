"Был настоящим воином, профессионалом и патриотом": на войне погиб защитник из Луганской области. Фото

Защищая Украину, погиб военнослужащий из Луганской области Сергей Панамаренко. Он вступил в ряды украинской армии еще в 2018 году, с первых дней полномасштабного вторжения России защищал родную землю, участвовал в боях на самых горячих направлениях – от Бахмута и Авдеевки до Лимана.

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23 июля жизнь Героя оборвал вражеский дрон. Трагическую весть сообщили в Беловодской поселковой военной администрации.

Что известно о Герое

"Печальная и трагическая новость вновь потрясла Беловодскую громаду. В борьбе за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, погиб наш земляк из села Новодеркул – старший солдат Панамаренко Сергей Владимирович. Сергей был настоящим воином, профессионалом и патриотом, посвятившим годы своей жизни защите Родины", – рассказали в громаде.

Сергей Панамаренко вступил в ряды ВСУ 30 января 2018 года. И с первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году он защищал Украину в составе зенитно-ракетного расчета на Запорожском направлении. В конце того же года военный уже оборонял Бахмут.

"Его дальнейший военный путь был тесно связан с новейшими технологиями ведения боя. В 2023–2024 годах Сергей нес службу в беспилотных силах, став пилотом тяжёлого бомбардировщика, и безжалостно уничтожал врага на сверхсложном Авдеевском направлении. В 2025–2026 годах он продолжал выполнять боевые задачи на Лиманском направлении в качестве оператора БПЛА 2-го отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 1-го-го взвода 2-й роты батальона беспилотных систем воинской части А0536 (53-я отдельная механизированная бригада)", – отметили в Беловодской ПВА.

Жизнь Героя оборвалась 23 июля во время выполнения очередного боевого задания. Сергей погиб от попадания вражеского FPV-дрона в районе населенного пункта Райгородка Краматорского района. До своего последнего вздоха он оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Сергея. Никакие слова не способны утолить боль от потери сына, друга и воина. Беловодская община низко склоняет головы в глубокой скорби, разделяя это невосполнимое горе вместе с вами", – сообщают в Беловодской ПВА.

Родной край Сергея Панамаренко сейчас находится под российской оккупацией. Поэтому Герой обретет вечный покой в городе Харьков: в громаде пообещали дополнительно сообщить о времени и месте прощания с защитником Украины.

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