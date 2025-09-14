Без отца осталась 6-летняя дочь: в боях за Украину погиб полицейский из Прикарпатья

Майор полиции Евгений Рубаняк погиб в Донецкой области в боях с оккупантами. Герой был родом из Ивано-Франковской области, ему навсегда остался 31 год. Дома его не дождались жена и шестилетняя дочь.

О потере сообщили в полиции Ивано-Франковской области. Офицер полиции погиб 12 сентября вблизи населенного пункта Александро-Калиново.

Он получил смертельное ранение во время вражеского артиллерийского обстрела.

Что известно о Евгении Рубаняке

Евгений Рубаняк был инспектором взвода № 2 роты № 1 батальона полиции особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

У него было звание майор.

Вместе с побратимами Евгений мужественно держал оборону на самых сложных участках фронта, защищая Родину от врага, рассказали в полиции.

"Он выполнял свое дело с достоинством, оставаясь верным присяге до последнего. Коллеги будут помнить его как искреннего и порядочного человека, преданным службе полицейским", – говорится в сообщении.

Евгению Рубаняку был 31 год. Дома его не дождались любящая жена и шестилетняя дочь, добавили в полиции и выразили соболезнования родным, близким и друзьям павшего правоохранителя.

Вечная слава и память Герою.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб культурный деятель из Винницы Владимир Щерба. Он был оператором БПЛА роты Foxtrot и уничтожал вражеские цели на Сумском направлении. Герою навечно осталось 30 лет.

На войне также погиб 25-летний воин из Херсонщины Владимир Дыма. Он защищал Украину с 18 лет, после срочной службы участвовал в АТО.

