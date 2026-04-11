Без отца осталась 4-месячная дочь: на Прикарпатье простились с молодым защитником. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Калуша Тарас Борщ. Географ по образованию, он в начале полномасштабного вторжения присоединился к Добровольческому украинскому корпусу "Правый сектор", прошел бои за Бахмут, где был ранен, а также за Работино, Часов Яр, Серебрянский лес, воевал и на Купянском направлении.

Жизнь воина, которого дома ждала четырехмесячная дочь, оборвалась в начале апреля. Трагическую весть сообщил председатель Калушской городской территориальной громады Андрей Найда.

Что известно о Герое

Родился Тарас Борщ 24 декабря 1998 года в городе Бурштын на Ивано-Франковщине. Рос он уже в Калуше. В этом городе он учился в Калушском лицее №7, а также — в Калушском научном лицее им.

"Там сформировался его характер — искренний, отзывчивый, открытый, светлый", – отметил Найда.

Обучение Тарас продолжил на географическом факультете Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Когда же Россия начала полномасштабную войну против Украины, Тарас встал в ряды Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". На фронт он отправился 8 апреля 2022 года.

"Прошел тяжелые дороги войны: был ранен в боях под Бахмутом в 2022 году, затем воевал в Работино, Серебрянском лесу, на Купянском направлении, в Часовом Яру. Воин самоотверженно служил командиром отделения светотехнического обеспечения взвода радиотехнического обеспечения роты связи и радиотехнического обеспечения батальона связи и радиотехнического обеспечения воинской части", – рассказал городской голова Калуша.

Уже в разгар войны, в 2023-м, Тарас Борщ женился на любимой девушке Юле. А в конце 2025 года у супругов родилась дочь Ксения. Но порадоваться отцовству защитник не успел.

"К большому сожалению, 4 апреля сердце сержанта Тараса Борща внезапно остановилось. Похоронили Героя на Аллее Славы городского кладбища. Низко склоняем головы перед жертвенным подвигом павшего Защитника и выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям и собратьям. Светлый образ Тараса Борща – навсегда в истории самоотверженной борьбы за свободу и независимость родной земли", – написал Найда.

В ЛНУ имени Ивана Франко отметили: Герою было всего 27 лет.

"Побратимы вспоминают его как доброго и храброго человека, а командиры отмечают его безупречные умения при работе с различными типами вооружений и ответственность при выполнении задач. Даже после ранений и реабилитации, Тарас Борщ вернулся в строй. Деталей об обстоятельствах гибели военного нет. У Тараса Борща остались жена, 4-месячная дочь и семья", – говорится в сообщении.

Прощание с Тарасом Борщом состоялось в Калуше 8 апреля.

