Без осадков и до 7 градусов тепла: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 30 января

Во вторник, 30 января, погода в Украине будет переменчивой: солнце на небе будет сменяться облаками, однако день пройдет без осадков. Столбики термометров ночью местами опустятся до -14 градусов, а днем в некоторых областях будет до 7 градусов тепла.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики предупреждают, что в западных, большинстве северных и северо-восточных областей на дорогах будет гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, а в Карпатах будет холоднее всего – 9-14 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут от 1 градуса мороза до 4 тепла, а на Прикарпатье и Волыни воздух местами прогреется до 5-7 градусов по Цельсию.

В Киевской области вторник также пройдет без осадков, на дорогах местами будет гололедица.

Температура воздуха по области ночью составит 3-8 градусов мороза, днем от -1 до +4 градусов. В Киеве ночью 4-6 градусов мороза, а днем потеплеет до 1-3 градусов с отметкой "плюс".

На высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей 30 января ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Также синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках в разных регионах страны, которое продлится по меньшей мере до начала февраля. Эти явления связаны с неустойчивым температурным режимом, оттепелью и осадками.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 30 января в Украине будет ясная погода без осадков, ночью ожидаются морозы, но днем температура в большинстве регионов поднимется выше нуля. В начале февраля будет преимущественно тепло, термометры будут показывать "минусы", скорее всего, только ночью.

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