Сначала ворвутся морозы, а потом тепло: синоптик рассказала, каких сюрпризов ждать украинцам. Карта

В Украине во вторник, 30 января, будет ясная погода без осадков, ночью ожидаются морозы, но днем температура в большинстве регионов поднимется выше нуля. В начале февраля будет преимущественно тепло, термометры будут показывать "минусы", скорее всего, только ночью.

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Таким прогнозом 29 января поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. "Антициклональный характер погоды охватит 30 января практически всю континентальную Европу, включая Украину. Поэтому завтра осадков не ожидается, будет даже много солнца", – рассказала она.

Ночью синоптик прогнозирует -3...-8, а на севере и северо-востоке местами -8...-11 градусов. Но уже днем во вторник потеплеет до +2..+5 градусов. Исключение – восточная часть страны, где будет будет около нуля.

Ветер юго-западного направления, на востоке – северо-западного; без сильных порывов.

В Киеве 30 января осадки маловероятны. Днем будет солнечно. Диденко ожидает +3..+4 градусов в светлое время суток и -3...-6 в темное.

Прогноз Украинского гидрометцентра по Киевщине на 30 января можно найти по ссылке.

"Завершится январь также великолепной, преимущественно солнечной погодой. 1 февраля еще существенных осадков в Украине не ожидается. А со 2 февраля начнет повышаться температура воздуха, однако станет больше осадков и усилится ветер", – считает она.

По прогнозу эксперта, в феврале в дневные часы будут доминировать "плюсы", ночи могут быть морозными.

Как писал OBOZ.UA:

– Укргидрометцентр ранее предупреждал, что 31 января морозы ослабнут, но ночью по-прежнему сохранится минусовая температура.

– По данным синоптиков, февраль 2024 года будет теплее января. В последний месяц зимы будет преимущественно идти либо мокрый снег, либо дождь

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