Без муки, теста, яиц, сахара и выпечки: идеальный летний десерт с клубникой и нежным кремом

Домашние десерты можно готовить без выпечки, просто заменив тесто лавашем, тестом фило, слоеным, печеньем, желе. Для яркого вкуса не забывайте добавлять сезонные ягоды и фрукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпекания, из печенья, с кремом и клубникой.

Ингредиенты:

300 г сметаны

2 ст.л сахарной пудры

2 ч.л. загустителя для сметаны

ванилин

100 г крошки из пряников

200-250 г клубники

мята

глазированные шарики со вкусом фисташки

Способ приготовления:

1. К сметане добавляем сахарную пудру, загуститель, ванилин и взбиваем миксером 2-3 минуты до загустения. Для удобства перекладываем крем в кондитерский мешок.

2. Клубнику нарезаем на небольшие кусочки.

3. Собираем десерт: крошка, крем, клубника и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху украсьте шариками или мятой.

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