УкраїнськаУКР
русскийРУС

Без муки, теста, яиц, сахара и выпечки: идеальный летний десерт с клубникой и нежным кремом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
399
Рецепт десерта

Домашние десерты можно готовить без выпечки, просто заменив тесто лавашем, тестом фило, слоеным, печеньем, желе. Для яркого вкуса не забывайте добавлять сезонные ягоды и фрукты. 

Видео дня
Вкусный десерт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпекания, из печенья, с кремом и клубникой. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 300 г сметаны
  • 2 ст.л сахарной пудры
  • 2 ч.л. загустителя для сметаны
  • ванилин
  • 100 г крошки из пряников 
  • 200-250 г клубники
  • мята
  • глазированные шарики со вкусом фисташки 

Способ приготовления: 

1. К сметане добавляем сахарную пудру, загуститель, ванилин и взбиваем миксером 2-3 минуты до загустения. Для удобства перекладываем крем в кондитерский мешок.

Крем для десерта

2. Клубнику нарезаем на небольшие кусочки.

Приготовление десерта

3. Собираем десерт: крошка, крем, клубника и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху украсьте шариками или мятой. 

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: