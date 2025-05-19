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Без муки, теста, яиц, сахара и выпечки: идеальный летний десерт с клубникой и нежным кремом
Домашние десерты можно готовить без выпечки, просто заменив тесто лавашем, тестом фило, слоеным, печеньем, желе. Для яркого вкуса не забывайте добавлять сезонные ягоды и фрукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта без выпекания, из печенья, с кремом и клубникой.
Ингредиенты:
- 300 г сметаны
- 2 ст.л сахарной пудры
- 2 ч.л. загустителя для сметаны
- ванилин
- 100 г крошки из пряников
- 200-250 г клубники
- мята
- глазированные шарики со вкусом фисташки
Способ приготовления:
1. К сметане добавляем сахарную пудру, загуститель, ванилин и взбиваем миксером 2-3 минуты до загустения. Для удобства перекладываем крем в кондитерский мешок.
2. Клубнику нарезаем на небольшие кусочки.
3. Собираем десерт: крошка, крем, клубника и так, пока не закончатся ингредиенты. Сверху украсьте шариками или мятой.
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