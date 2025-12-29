'Без лишних хлопот пересекали границу': в ГПСУ показали представителей дикой фауны, которых 'поймала' камера. Видео

В этом году камеры наблюдения пограничников "поймали" многих представителей дикой фауны. Животные свободно двигались в обе стороны идаже наведывались в гости к украинским бойцам.

Видео дня

Годовую видеоподборку опубликовали в Telegram-канале Госпогранслужбы. Среди неожиданных "путников": дикие олени, лисы, барсук и даже медведь.

Как отмечают пограничники, животные без лишних препятствий пересекали государственную границу в разных направлениях. Кроме прогулок вдоль границы, представители фауны наведались на позиции к украинским бойцам.

"Только посмотрите, кого зафиксировали камеры пограничников за уходящий год. Представители дикой фауны приграничья без лишних хлопот пересекали границу в обе стороны и даже наведывались к нашим бойцам на позиции"

Как сообщал OBOZ.UA, на одном из берегов Днепра заметили редкую для украинских водоемов птицу – самца утки-мандаринки. Яркая экзотическая птица находилась среди стаи других уток.

Также напомним, в селе Андреево-Ивановка Березовского района Одесской области экологическим инспекторам посчастливилось зафиксировать наличие птицы из Красной книги Украины – сыча домашнего. Обнаружить птицу удалось в темное время суток, ее присутствие "выдал пронзительный вой, смешанный со свистом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!