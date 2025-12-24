Символ богини Афины: в Одесской области заметили уникальную птицу. Фото

В селе Андреево-Ивановка Березовского района Одесской области экологическим инспекторам посчастливилось зафиксировать наличие птицы из Красной книги Украины – сыча домашнего. Обнаружить птицу удалось в темное время суток, ее присутствие "выдал пронзительный вой, смешанный со свистом".

Об этом рассказала Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. Инспекторы также показали фотографию с найденным сычем.

Известный одесский натуралист, Андрей Иванович добавил, что в его родном Бессарабском (в Болградском районе) дома также жил домашний сыч.

"Хорошая птица, у нас больше года жила и часто сидела на фронтоне нашего и соседского домах, но летом исчезла", – рассказал он.

Чем известен домашний сыч

Между прочим, согласно древнегреческим мифам, домашний сыч был спутником богини Афины. Именно поэтому в этот день он является символом города Афины.

Интересно, что по-казахски его называют "байгуш", что переводится как "нищий". Казахи считают, что своими "плаксивыми" криками домашний сыч попрошайничает, то есть просит милостыню.

По легенде, такая птица предрекла гибель Юлия Цезаря.

В 1992 году в Нидерландах домашний сыч появился как водяной знак на 100-гульденовой купюре. И это – не единственный момент, когда эта птица фигурировала на деньгах.

Что говорят биологи

Сыч домашний (домовой) – небольшая сова, которая часто селится рядом с людьми. Ее любимые места под крышами домов, на чердаках, в заброшенных постройках или дуплах деревьев. Это оседлая птица, распространенная по всей территории Украины.

Ее легко узнать по приплюснутой голове, характерным белым "бровям" и "подбородку" и большим желтым глазам. А еще сыч известен многообразием голосов, от свиста до воя.

Птица активна преимущественно ночью, днем сыч может часами сидеть неподвижно, оставаясь почти незаметным. Охотится на жуков, бабочек и мелких грызунов, принося реальную пользу человеку.

Интересный факт: сыч домашний способен поворачивать голову почти на 270 градусов.

Эта птица охраняется не только Красной Книгой, но и международными соглашениями, она занесена в Конвенцию CITES и Бернскую конвенцию.

