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Без химии: вкусный домашний плавленный сыр с оригинальным вкусом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
876
Без химии: вкусный домашний плавленный сыр с оригинальным вкусом

Плавленный сыр можно очень быстро приготовить в домашних условиях из минимального количества продуктов. Для яркого вкуса можно добавить зелень, грибы, ветчину, специи.

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Домашний плавленный сыр

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного плавленого сыра, с ветчиной и яйцами. 

Рецепт сыра

Ингредиенты: 

  • творог (жирность 5-9%) – 500 г
  • творога (жирность 5-9%) – 500 г
  • яйца – 2 шт
  • растопленное масло (жирность 82%) – 100 г
  • соль – 1 ч.л.
  • лимонная кислота – 1/3 ч.л.
  • сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.

Основа для сыра

2. В кастрюлю с толстым дном выложите сыр и поставьте на плитку, проваривайте примерно 5-7 мин постоянно помешивая.

Приготовление сыра

3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную колбасу или ветчину.

Готовый сыр

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