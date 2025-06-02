Без химии: вкусный домашний плавленный сыр с оригинальным вкусом

Плавленный сыр можно очень быстро приготовить в домашних условиях из минимального количества продуктов. Для яркого вкуса можно добавить зелень, грибы, ветчину, специи.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного плавленого сыра, с ветчиной и яйцами.

Ингредиенты:

творог (жирность 5-9%) – 500 г

творога (жирность 5-9%) – 500 г

яйца – 2 шт

растопленное масло (жирность 82%) – 100 г

соль – 1 ч.л.

лимонная кислота – 1/3 ч.л.

сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.

2. В кастрюлю с толстым дном выложите сыр и поставьте на плитку, проваривайте примерно 5-7 мин постоянно помешивая.

3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную колбасу или ветчину.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: