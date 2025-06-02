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Без химии: вкусный домашний плавленный сыр с оригинальным вкусом
Плавленный сыр можно очень быстро приготовить в домашних условиях из минимального количества продуктов. Для яркого вкуса можно добавить зелень, грибы, ветчину, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного плавленого сыра, с ветчиной и яйцами.
Ингредиенты:
- творог (жирность 5-9%) – 500 г
- творога (жирность 5-9%) – 500 г
- яйца – 2 шт
- растопленное масло (жирность 82%) – 100 г
- соль – 1 ч.л.
- лимонная кислота – 1/3 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К творогу добавьте яйца, соду, соль и лимонную кислоту. Взбейте все блендером, добавьте растопленное сливочное масло и снова взбейте.
2. В кастрюлю с толстым дном выложите сыр и поставьте на плитку, проваривайте примерно 5-7 мин постоянно помешивая.
3. Взбейте плавленый сыр до однородности и добавьте измельченную колбасу или ветчину.
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