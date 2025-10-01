'Берут на себя больше всего': Зеленский присвоил статус Героя 16 украинским городам 16 украинским городам

В среду, 1 октября, в День защитников, президент Владимир Зеленский присвоил почетное отличие "Город-герой Украины" 16 городам. По его словам, именно они стоят на защите нашего государства.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Гарант также поблагодарил всех неравнодушных, которые присоединились к защите государства, и прилагают усилия, "чтобы всей стране удалось".

"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои – города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства – в полном смысле этих слов", – указано в сообщении.

На Днепровщине награду "Город-герой Украины" получили – Павлоград, Никополь, Марганец

"Павлоград, город силы для Украины, город, который работает как стратегически важный центр эвакуации наших людей, город, который стал госпитальной базой для раненых с фронта. Также Никополь – город действительно героический, промышленный, под многочисленными обстрелами. Город, который продолжает работать. Марганец – каждый день подвергается ударам. Это город, которому было сложно после подрыва россиянами Каховской дамбы, но который сохраняется. И это благодаря его громаде, героизму всей нашей Днепровщины и каждого региона, который помогал", – подчеркнул Зеленский.

В Донецкой области – Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск

"Дружковка, один из самых светлых городов Донбасса, сейчас изуродован российскими обстрелами, но город, который защищается и защищает. Краматорск – одна из основ нашей промышленности, один из самых сильных центров всего Востока Украины. Город, который в защите государства еще с 14-го года. Константиновка – стоит против чрезвычайной российской жестокости, и громада держится в городе, и город держится. Покровск – герой, который значит так много для нашей защиты. И это город многих наших героев, наших воинов, которые именно в районах Покровска, на Покровском направлении и в самом городе держатся в жестких боях и уничтожают оккупанта так, что это глобально ощутимо. Мир видит этот героизм. Славянск – город-символ, город, с которого защита Украины началась, и город, который наполняет силой наших воинов сейчас, который работает на защиту Донбасса", – сказал президент.

На Запорожье – Гуляйполе, Орехов

"Гуляйполе на Запорожье – большая история, и это столетие нашей украинской силы на Юге. И сейчас город – на защите региона и государства. Орехов – постоянные обстрелы и очень прочные позиции нашей обороны", – подчеркнул глава государства.

Города Николаевщины – Вознесенск и Баштанка

"Вознесенск и Баштанка – города Николаевщины, города людей, которые не сдались несмотря ни на что, которые боролись. Это города, благодаря которым Украине удалось разрушить российские планы захватить наш Юг", – сказал гарант.

На Сумщине – Сумы, Тростянец

"Сумы – город-герой, город героев, и город, который россияне готовились захватить и уже даже анонсировали это, но не получили и не получат. Один из крупнейших провалов Российской Федерации. Наш Тростянец на Сумщине – город, который героически держался в 22-м году. Сейчас – на защите. И именно там, в Тростянце, в первый год этой войны было остановлено широкое наступление россиян на Ахтырку, на Лебедин, на Сумы", – сказал Зеленский.

Харьковская область – Купянск

"Наш Купянск на Харьковщине – город, в котором сейчас особенно сложно, в котором продолжаются боевые действия, который страдает от российской подлости, жестокости, но который защищают действительно героические наши люди, который героически закрывает Харьковщину от России".

Город-герой Хмельницкой области – Староконстантинов

"Наконец – Староконстантинов, город Хмельницкой области, который имеет стратегическое значение для всего нашего государства, для оборонки, авиации. Почти 460 российских ударов было по Старкону за время этой войны – город героически выдерживает", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что стойкость каждого гражданина – это стойкость всей Украины, а смелость народа "начинается с храбрости каждого нашего сердца".

"Я горжусь вами! Честь – представлять такой народ, такие города, такие общины, таких храбрых людей. Слава Украине!" – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с Днем защитников и защитниц. Президент отметил подвиг наших военных в борьбе против российских захватчиков и выразил уверенность, что Украина выстоит в этой войне.

