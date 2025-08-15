Бананы не будут темнеть и останутся свежими на две недели дольше: в чем секрет

Многие ошибочно полагают, что лучшее место для хранения бананов – это фруктовая ваза, но, на самом деле, это далеко не так.

Это может показаться странным, но многие фрукты, такие как бананы, производят вещество под названием этилен, которое помогает им созревать, чтобы они могли раскрыть свой вкус. Однако, когда в воздухе слишком много этилена, это приводит к ускоренному созреванию фруктов и значительно сокращает срок их хранения, поскольку они вместо этого начнут гнить, пишет OBOZ.UA.

В супермаркетах можно найти идеальное решение – банановую вешалку. Ее использование позволяет воздуху циркулировать вокруг фруктов, что замедляет накопление этилена.

Также использование вешалки позволяет спрятать их, чтобы они не занимали много места на кухонной столешнице, поэтому вы можете готовить без лишнего беспорядка.

Обычно их можно купить в любом супермаркете с отделом кухонной утвари или даже онлайн. Лучше всего вешать бананы целыми в связке, поскольку по отдельности они также могут ускорить порчу.

Старайтесь не ставить вешалку рядом с плитой, поскольку любое тепло или влажность во время приготовления приведут к тому, что бананы потемнеют.

Этот метод хранения продуктов стоит денег, но он стоит инвестиций, поскольку вы уменьшаете пищевые отходы, что сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

