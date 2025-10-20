Авиакомпания 'Украинские вертолеты' устроила день-сюрприз для детей-сирот с Полтавщины

Работники авиакомпании "Украинские вертолеты" подарили в Полтаве детям-сиротам погибших защитников сертификаты на покупки в "Эпицентре". Номинал подарочных сертификатов, которые получил каждый ребенок, – 10 тыс. грн. Четверо детей и их опекуны смогли приобрести все, что захотели.

Владислав, Виктория, Даниил и Ростислав выбирали разное: конструкторы лего, подушку, кроссовки, наушники, мышку, большой набор маркеров, полотно для изобразительного искусства, плед и мягкие игрушки, боксерские перчатки, домашний турник.

"Позиция нашей авиакомпании неизменна годами. Мы поддерживали военных еще с 2009 года. Во время полномасштабного вторжения регулярно передаем помощь более 30 подразделениям Сил обороны Украины. И когда общаемся с военными, то они говорят, что для них очень важно знать о поддержке семей их погибших побратимов. Ребятам так же важно знать, что если с ними не дай Бог что-то случится, то их дети тоже не останутся один на один с потерей. Поэтому мы инициировали всеукраинскую благотворительную платформу "Детям наших Защитников". Сейчас в ней уже более 80 различных компаний и неравнодушных людей ежемесячно поддерживает более 250 детей-сирот", – говорит Владимир Ткаченко, председатель Совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" и идейный вдохновитель создания благотворительной платформы социально-ответственного бизнеса "Детям наших Защитников".

Сюрприз бы не удался, если бы не привлечение Полтавской ОВА. Именно государственные служащие организовали трансфер детей и их опекунов в Полтаву. Такое сотрудничество государства и бизнеса – закономерность. Благотворительная платформа "Детям наших Защитников" реализуется авиакомпанией "Украинские вертолеты" в партнерстве с Министерством по делам ветеранов Украины, Государственной службой Украины по делам детей, Международной торговой палатой – ICC Ukraine.

Заместитель начальника Управления – начальник отдела по вопросам социальной защиты ветеранов и членов их семей Управления по делам реинтеграции, социальной защиты ветеранов и внутренне перемещенных лиц Полтавской ОВА Вита Рекотова отметила:

"Сейчас очень важно, чтобы бизнес оказывал социальную поддержку всем семьям, пострадавшим в результате войны, особенно детям, которые потеряли обоих родителей. Эта инициатива очень важна".

Госслужба призвала социально-ответственный бизнес Полтавской области также участвовать в платформе и помощи детям.

Стать менторами, бизнес-патронами этих детей на Полтавщине или других детей, которые являются участниками проекта по всей Украине, можно в любое время. Нужно оставить свои контакты через специальную форму или связаться с координаторами проекта на сайте благотворительной платформы "Детям наших Защитников".