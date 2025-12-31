Астропрогноз на 31 декабря: кого ожидает волшебная новогодняя ночь

Среда, 31 декабря, начнется тихо. Благодаря Луне в Тельце мы будем мечтательными и не будем спешить. После обеда нам захочется развлечений, поскольку Луна войдет в знак Близнецов. Новогодняя ночь будет удачной. Это хороший день для вечеринок, путешествий и общения.

Козерога ожидает неожиданный сюрприз, а Телец найдет решение ситуации, которая его волнует, пишет NTO. Больше о том, что звезды приготовили каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Водолей

У вас будет боевой настрой. В общении со слабыми не злоупотребляйте этим. Вечером вы смягчитесь, и новогодняя вечеринка будет удачной.

Рыбы

Будьте уверенными в себе и не отказывайтесь от своих планов. Даже если они недавно принесли вам проблемы.

Овен

Кто-то из ваших близких хочет вам сказать что-то важное. Найдите время для этого разговора в следующем году.

Телец

Поговорите с другом. Этот разговор принесет вам ясность в определенном нерешенном деле. В этот день вы будете настроены на вечеринки до рассвета.

Близнецы

Вы захотите продемострировать свои таланты и навыки, однако чрезмерная демонстрация может быть вредной. Будьте более сдержанными.

Рак

Сегодня вы можете быть немного растерянными. Поэтому стоит быть внимательными и осторожным на пешеходных переходах и за рулем.

Лев

Это хороший день для разрешения конфликта с человеком в вашем кругу. Вы найдете компромиссное решение и достигнете согласия. А Новый год отпразднуете вместе.

Дева

Вас ожидают приятные новости о скором осуществлении одного из ваших важнейших планов. Вам наконец-то повезет!

Весы

Кто-то может попытаться скрыть от вас правду о чем-то важном. Ваша любознательность помешает этому произойти.

Скорпион

Будьте осторожны со своими словами и не давайте обещаний, которых не можете выполнить. Сегодня вы можете быть особенно склонны давать обещания.

Стрелец

Сегодня могут возникнуть споры. Будьте открытыми. Упрямство не принесет вам ничего хорошего.

Козерог

Новогодняя ночь будет насыщенной и завершится замечательной вечеринкой. Будьте внимательными, ведь вас ждет сюрприз, о котором вы не догадываетесь.

