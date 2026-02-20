Астропрогноз на 20 февраля: это неблагоприятный день для финансовых решений

В пятницу, 20 февраля, Сатурн и Нептун могут вызвать у людей сомнения в себе. Однако эмоции утихнут, ожидания изменятся и атмосфера со временем улучшится.

Овну сегодня повезет чуть больше, чем другим, а Деве стоит отложить важные финансовые решения на другой день, пишет Thekit. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Сегодня Луна в вашем знаке, и это принесет вам немного дополнительной удачи. Однако и Сатурн, и Нептун также находятся в вашей линии, поэтому вы можете чувствовать себя самокритичными или разочарованными в себе. Возможно, вам не стоит многого ожидать от себя.

Телец

Вы можете чувствовать себя самокритичными сегодня. Не требуйте от себя многого, дайте себе отдохнуть. Сатурн, который возвращает к реальности, выстроен в линию с Нептуном, который ассоциируется с идеализмом. Такое расположение может вызвать у вас разочарование. Вечером побудьте в одиночестве.

Близнецы

Люди будут благосклонны к вам, потому что Солнце и Венера находятся высоко в вашей карте. Однако сегодня возможно разочарование в друге или группе людей. Или же они могут разочароваться в вас. Не волнуйтесь, это пройдет, и вечером отношения будут дружескими.

Рак

Не стоит осуждать или критиковать родителей, начальников или других важных людей (разве что вы сталкиваетесь с откровенным злоупотреблением властью). Многие будут разочарованы сегодня в авторитетных фигурах. Важно, чтобы ваши ожидания были реалистичными. Проявляйте уважение к другим.

Лев

Вы можете разочароваться в собственных идеалах, которые связаны с религией, политикой или каким-то учреждением, где вы ожидаете высоких стандартов. Попробуйте исследовать тему и получить дополнительную информацию, чтобы иметь полную картину.

Дева

Сегодня стоит отложить на другой день важные финансовые решения, особенно в отношении наследства, общего имущества, налогов и долгов. В мыслях может быть путаница, так что лучше вы потом трезво переосмыслите ситуацию. Проверьте свои финансовые документы.

Весы

Вы любите общаться и цените отношения. Однако сегодня кто-то из близких может вас разочаровать. Подумайте, говорили ли вы этому человеку о своих ожиданиях. Невысказанные ожидания часто приводят к разочарованию. Проявите сочувствие.

Скорпион

Вы можете быть нетерпеливыми. Старайтесь быть ласковыми с коллегами и клиентами, даже если кто-то сделает ошибку. Или же наоборот, и кто-то может наброситься на вас. Помните, что нет идеальных людей и все ошибаются. Будьте добрыми, и надейтесь, что другие будут такими же с вами.

Стрелец

Любовные отношения или отношения с детьми могут вас немного разочаровать. Возможно вы просто установили слишком высокие стандарты в ожиданиях от других? Вы же тоже ожидаете понимания и сочувствия от других, поэтому будьте снисходительными. Вечером расслабьтесь.

Козерог

Ваш перфекционизм и высокие ожидания могут привести к разочарованию в близком человеке. Или же наоборот кто-то разочаруется в вас. Не зацикливайтесь на этом. Лучше найти общий язык и взаимопонимание. Будьте вежливыми, тогда выиграют все. Вечером побудьте с семьей.

Водолей

Огненный Марс в вашем знаке сегодня вас заряжает энергией. А Сатурн и Нептун могут вызвать путаницу в мышлении и повседневных делах. Это означает, что несмотря на растерянность вы будете настроены двигаться вперед. Вам стоит сделать перерыв и отдохнуть. Вечер способствует общению.

Рыбы

Сегодня может возникнуть путаница в ваших мыслях, особенно если они касаются финансовых вопросов или имущественных дел. Поэтому не принимайте важных финансовых решений, особенно по покупке или продаже. У вас будет лучший день для этого. Будьте внимательными с деньгами.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

