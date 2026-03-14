Астропрогноз на 14 марта: кого ожидает мирный день в кругу семьи и друзей

Суббота, 14 марта, будет мирным днем благодаря Луне в Козероге. Мы позаботимся о своем доме и семье. Дальние путешествия или шопинг мы оставим на другой день, однако не стоит отказываться от интересных приглашений.

Видео дня

В 16:15 Луна войдет в знак Водолея, и мы почувствуем больше оптимизма, пишет Vogue.pl. Различные встречи и мероприятия пройдут успешно. Больше о том, что ожидает каждого знака зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

Вы почувствуете прилив энергии. Однако вы можете быть несколько замкнутыми, а любознательные друзья могут вас раздражать. Сегодня вы выберете учебу или серьезные размышления. Днем сходите на прогулку и займитесь физическими упражнениями, это улучшит ваше настроение. Вы почувствуете, что делаете что-то хорошее для себя, и будете меньше волноваться.

Телец

Вас ожидает очень интересный день. Вы почувствуете прилив энергии и будете готовыми взяться за важные задачи. Вы можете достичь своих целей и найти хорошие идеи. Если вы ищете вдохновения, обратитесь за советом к кому-то младшему — это поможет вам изменить угол зрения. Не спешите и планируйте свои действия, тогда вы добьетесь успеха.

Близнецы

Вы будете стремиться к спокойствию и безопасности, однако люди могут беспокоить вас своими проблемами. Старайтесь не волноваться и не позволяйте никому вас пугать или манипулировать вами. Вы сможете решить проблемы. День благоприятен для встреч с друзьями, которым вы доверяете. Не стоит встречаться с людьми, которые вам не нравятся.

Рак

Вы будете стремиться к комфорту и придумаете, как вы можете обустроить свой дом. Это хороший день для уборки и других сложных дел – вы быстро с ними справитесь. После этого вознаградите себя за успехи. Вечер благоприятен для чтения или просмотра фильмов.

Лев

Встреча с друзьями или прогулка сегодня будут приятными. Также это хорошее время для хобби и художественного творчества. Не волнуйтесь из-за того, что кто-то считает творчество пустой тратой времени. Вы заботитесь о себе, своем эмоциональном состоянии и удовольствии.

Дева

Вас ждет удачный день. Не скрывайте своих мыслей — вы имеете на них право. Не волнуйтесь, если кто-то вас критикует, возможно, ему сначала стоит поразмыслить над собственным поведением. Посчитайте свои успехи, а только потом смотрите на недостатки. Встречи будут успешными. Если вы не желаете принимать в них участие, не делайте этого. Лучше отдыхайте, как вы этого хотите.

Весы

Вы будете заняты уборкой и различными делами по дому. Сегодня вы можете быть довольно нетерпеливыми и даже критиковать слабые идеи. Однако помните, что не все такие же амбициозные, а ваши близкие могут хотеть отдохнуть. Днем ваше настроение улучшится. Стоит заняться хобби, а также позаботиться о своем комфорте и здоровье.

Скорпион

Суббота будет удачной. Друзья могут обратиться к вам за советом или за посредничеством в важном вопросе. Вы найдете для них решение. Вторая половина дня способствует свиданию или прогулке. Подумайте сегодня о себе, возможно, вам стоит оставить позади то, что не приносит вам удовольствия. В любви вас ожидает успех.

Стрелец

Вы почувствуете желание побыть среди людей. Обратитесь к друзьям – у них будут для вас интересные предложения. Сегодня ваши планы могут резко измениться. Благодаря быстрой реакции вы адаптируетесь к любой ситуации, и это пойдет вам на пользу. В любви возможны приятные сюрпризы. На одиноких кто-то может обратить внимание.

Козерог

Вы выберете сегодня активный отдых. Вы быстро справитесь со всеми делами. Некоторые ваши идеи путешествий могут удивить ваших близких, однако не волнуйтесь. Делайте то, что запланировали. Стоит также заняться физическими упражнениями. Вы хорошо отдохнете и забудете о проблемах.

Водолей

День пролетит незаметно. У вас возникнет желание провести время с друзьями. Позвоните им, они предложат интересные идеи. Однако ваши планы могут измениться в последнюю минуту. В любви возможны приятные сюрпризы. Одинокие могут встретить необычного человека. Вы будете очаровательными.

Рыбы

Вы будете стремиться приятно провести выходные. Вы будете более спокойно относиться к невыполненным делам или требованиям других. Сегодня хороший день для искусства, хобби или физических упражнений – это улучшит ваше настроение. Позаботьтесь также об отдыхе, укреплении своего здоровья и правильном питании. Возможно, вам даже понадобится дневной сон.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.