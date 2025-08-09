Астрологи назвали три знака зодиака, которым следует остерегаться алкоголя

Астрология помогает лучше понять не только сильные стороны человека, но и его слабости. Одна из тем, которую редко затрагивают в ежедневных гороскопах, – это склонность к вредным привычкам, в частности к злоупотреблению алкоголем.

По словам астрологов Madeinvilnius, некоторые знаки зодиака чаще других используют спиртное как способ снять напряжение, убежать от проблем или заглушить эмоции. При этом опасность заключается в том, что эти тенденции не всегда заметны сразу – алкогольная зависимость может формироваться постепенно, под видом невинного расслабления после тяжелого дня. Астрологи выделяют три знака, которым стоит быть особенно внимательными к своему отношению к спиртному.

Первыми в этом списке – Рыбы. Известные своей эмоциональностью и мечтательностью, они часто ищут в алкоголе способ избежать боли или тревоги. Начав с бокала вина для расслабления, Рыбы могут незаметно для себя выработать привычку. Эксперты советуют им обратиться к более здоровым альтернативам: прогулкам на природе, медитации или творчеству.

Вторыми астрологи называют Стрельцов – беззаботных искателей приключений, которые редко отказываются от вечеринок и спонтанных решений. Проблема заключается в том, что их оптимизм может маскировать эмоциональную нестабильность, а недооценка рисков – привести к чрезмерному употреблению спиртного.

Замыкают тройку Водолеи – независимые и экспериментальные натуры, которым часто не нравятся традиционные рамки. Алкоголь для них не всегда об удовольствии: это может быть способ адаптации к окружению или бегство от сложных чувств. Астрологи советуют Водолеям быть внимательными к своим внутренним состояниям и не искать утешения в привычках, которые со временем вредят.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

