АроІІо Next: как работает спорт без барьеров для всех, кто хочет двигаться вперед

В мире спорта и фитнеса часто можно услышать громкие лозунги об открытости и доступности. Однако не всегда за ними стоят реальные изменения. В сети клубов APOLLO NEXT инклюзия – не рекламный ход, а часть ежедневной работы. Здесь занимаются подростки, пожилые люди, ветераны, люди с инвалидностью и семьи с детьми. И все они чувствуют себя одинаково важными.

Первый шаг – без страха и предубеждений

Во многих фитнес-клубах новичок может чувствовать себя "лишним" на фоне опытных атлетов. В APOLLO NEXT это исключено: каждый, кто приходит впервые, получает персональную тренировку. Инструктор знакомит с пространством, помогает настроить оборудование и подобрать упражнения под уровень подготовки. Благодаря этому уже на втором визите человек чувствует себя уверенно и включенным в клубное сообщество.

От ветеранов до многодетных семей

Отдельное направление работы клуба – поддержка ветеранов. В партнерстве с Invictus Games здесь тренируются более 500 военных и членов их семей. Для них действует специальный тариф – 299 грн за четыре недели занятий.

"Мы не делаем пиар на личных историях ветеранов, – объясняют в APOLLO NEXT. – Их публикациями занимается Invictus Games. Мы же обеспечиваем место и возможность для реальных тренировок".

В клубах есть тренеры, которые имеют специальную подготовку для работы с людьми, восстанавливающимися после ранений или операций. Часть из них – ветераны, прошедшие службу. Это помогает лучше понимать потребности тех, кто пережил военные травмы, и выстраивать процесс тренировок так, чтобы он был безопасным и эффективным.

Опыт и многообразие среди тренеров

В APOLLO NEXT работают не только молодые специалисты, но и опытные тренеры старшего возраста, которые хорошо понимают физиологию и потребности клиентов разных поколений. В коллективе есть и мужчины, и женщины, которые специализируются на силовых, кардио, реабилитационных и адаптивных тренировках. Такое разнообразие персонала помогает клубам находить индивидуальный подход к каждому посетителю.

Доступность для разных возрастных групп

В APOLLO NEXT тренируются посетители от 14 лет и до пенсионного возраста. Чтобы избежать конфликтов ритмов и стилей тренировок, подростки преимущественно занимаются в дневные часы по сниженной цене, а вечера остаются для взрослой аудитории.Клубы также вводят семейные тарифы. Например, когда папа и мама платят полную стоимость, первый ребенок – половину, а последующие дети посещают клуб бесплатно. Для многодетных семей это реальная возможность заниматься спортом вместе.

Инклюзия без показухи

В APOLLO NEXT принципиально не устраивают "специальных ивентов" для галочки. Здесь убеждены: настоящая инклюзия – это ежедневная доступность. Именно поэтому в клубах можно увидеть рядом на тренажерах подростка, ветерана и человека на коляске.

"Мы не выделяем ветеранов или людей с инвалидностью как отдельную категорию, – говорят в клубе. – Для нас все – просто посетители, и наша задача – создать для них равные условия".

Подготовка профессиональных тренеров

Чтобы поддерживать высокий уровень работы с различными аудиториями, в сети действует собственная Apollo Next Academy. Здесь готовят тренеров по международной сертификации EREPS, что позволяет работать не только в Украине, но и в странах ЕС, США и Канаде. Программа считается одной из самых сильных в Украине.

Пространство, где все свои

APOLLO NEXT удалось создать культуру, в которой неважно, сколько тебе лет, какой у тебя уровень подготовки или физические возможности. Здесь нет места стыду или отчуждению, есть только желание двигаться вперед – в собственном темпе. Инклюзия здесь не звучит громко, но чувствуется ежедневно: в улыбках на рецепции, в подстроенных под нужды занятиях и в том, как легко здесь делать первый шаг.