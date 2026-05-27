'Архитектура возможностей': как 'Блогер Кэмп' помогает восстанавливаться детям, пострадавшим от войны

Тревожность, страх, неуверенность и потеря ощущения безопасности – такой отпечаток оставляет война в жизни украинских детей. Поэтому на сменах "Блогер Кэмпа" Фонда Рината Ахметова создают среду, которая помогает детям, пострадавшим от войны и вернувшимся из оккупации, восстанавливаться, раскрываться и снова поверить в будущее.

Благодаря сочетанию психологической поддержки, творческих активностей, командного взаимодействия и обучения современным навыкам подростки постепенно улучшают свое психологическое состояние, становятся более открытыми, уверенными и находят мотивацию двигаться вперед.

"Это поколение детей, которые слишком рано повзрослели. В день заезда мы встречаем растерянных детей, которые имеют проблемы с доверием и негативный опыт. Но когда они выезжают, это уже совсем другие дети. У них другая стратегия мышления и отношение к жизни. Благодаря проекту "Блогер Кэмп" мы видим, как решение одного человека создает архитектуру возможностей для огромного количества людей. Это 10 дней радости, счастья и безопасности", – рассказывает Ирина Дейнека, координатор активности "Блогер Кэмп" в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" Фонда Рината Ахметова.

Дети, которые приезжают с тяжелым военным опытом, сразу попадают к квалифицированным психологам. Работая по специальной программе "Травма войны", специалисты помогают подросткам проработать болезненные воспоминания, существенно снизить уровень тревожности и стабилизировать эмоциональное состояние.

"То, что я вижу сейчас на занятиях, – это очень глубинные трансформации. Дети взрослеют просто на глазах. Я работаю с подростками в возрасте 15–16 лет. Это очень ответственный возраст в психологическом плане, когда уже встает выбор профессии. И для них уже важно знать собственные ресурсы. Поэтому мы помогаем детям приобрести навыки, которые очень помогают в жизни", – объясняет Юлия Крючкова, психолог Фонда.

Программа "Блогер Кэмпа" насыщена квестами, спортивными соревнованиями, творческими мастер-классами и арт-терапией. Благодаря этому дети уезжают из кемпа с яркими впечатлениями, новыми мечтами и конкретными планами по их реализации.

"Мы получили знания, уверенность, поддержку, силы и курс по профориентации. Хочу поблагодарить за эти 10 дней. Здесь я в хорошей компании, с замечательными наставниками", – говорит 16-летняя Марина из Харькова.

Вместе с наставниками и приглашенными звездами кемперы также учатся создавать контент, работать с медиа и овладевают основами блогерства. Уже через 10 дней дети становятся настоящей командой и сохраняют это ощущение надолго.

"Здесь я стала смелее, переборола свою социофобию, ведь раньше боялась знакомиться с другими. Здесь очень крутые психологи, с которыми можно поговорить наедине. Такие проекты помогают отдохнуть от войны. В лагере я научилась превращать свои мечты в цель, ведь на занятиях по психологии нам часто рассказывают, как нужно правильно действовать", – признается 15-летняя Марина из Кривого Рога.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За годы деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

